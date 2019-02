Lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii toimia

Veli-Jukka Mustajärvi/Arkisto

Lasten ja nuorten yksinäisyys on Kajaanissa huolestuttavan yleistä. Yksinäisyys kuormittaa ihmistä iästä riippumatta, ja tilanteeseen pitää löytää apua.

Yksinäisyys on kasvava ongelma Suomessa. Jo pitkään on puhuttu ikäihmisten yksinäisyydestä, mutta katse pitäisi kääntää myös nuorten ja lasten yksinäisyyteen. Tutkimusten mukaan jopa joka viides lapsi ja nuori kärsii vakavasta yksinäisyydestä, kertoo Suomen Mielenterveysseura. Kajaanin kaupungin tuoreen hyvinvointikertomuksen aineiston mukaan joka kymmenes kajaanilainen lapsi on vailla yhtään ystävää.

Yksinäisyys heikentää itseluottamusta ja voi aiheuttaa tunne-elämän ongelmia. Seurauksena voi olla masennusta, ahdistusta ja käytöshäiriöitä. Lapsuudessa koetulla pitkäaikaisella yksinäisyydellä voi olla kauaskantoiset seuraukset, sillä yksinäisyys jatkuu usein myös nuoruudessa, mikä taas on suuri syrjäytymisriski.

Tämän vuoksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että niin kouluissa, kodeissa, harrastustoiminnassa kuin nuorille suunnatuissa palveluissa mietittäisiin toimintamalleja, joilla ehkäistään yksinäisyyttä. Joskus yksinäisyys voi olla vaikea ulkopuolisen havaita, ja avun hakemisen ja saamisen polut pitäisikin tehdä lapsille ja nuorille tutuiksi.

Yksinäisyyteen kietoutuvat usein myös mielenterveyden häiriöt. Niistä kajaanilaisnuoret kärsivät enemmän kuin nuoret maassa keskimäärin. Iso joukko nuorten parissa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia poliisista psykologeihin jättikin maanantai-iltana Kajaanin valtuustolle kannanoton, jossa he tuovat esiin akuutin huolensa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja sen tueksi suunnitelluista palveluista.

Allekirjoittajat ovat oikealla asialla. Sähköisten palveluiden kohdentaminen niille, joiden suurin tarve liittyy ihmisten kohtaamiseen ja kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen, ei ole ratkaisu.

Ongelmallista on myös se, jos mielenterveyttä mitataan sen häiriöistä kärsivien sairaalahoidon määrällä. Tällöin silmän varjoon jää juuri se osa-alue, johon resursseja olisi niin inhimillisesti kuin taloudellisesti järkevintä suunnata: ennaltaehkäisy.