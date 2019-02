Liikenteen päästöihin on etsittävä ratkaisuja

Aleksi Poutanen / arkisto

Sähköautot yleistyvät Kainuunkin teillä, mutta toistaiseksi määrät ovat pieniä.

Kun kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi viime lokakuussa raporttinsa ilmastonmuutoksen etenemisestä ja seurauksista, muuttui moni asia. Laajan julkisen keskustelun myötä niin ihmiset, yritykset, kunnat kuin valtiotkin heräsivät miettimään omia valintojaan ja toimintaansa ilmaston näkökulmasta. Moni koki ja kokee ilmastoahdistusta, kun suureen ongelmaan tuntuu olevan vain pieniä ratkaisuja.

Yksi merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde on liikenne. Maailmanlaajuisesti liikenteen osuus energian loppukäytöstä on lähes kolmannes.

Suomessa osuus on pienempi, koska täällä on paljon energiaintensiivistä teollisuutta. Tieliikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on Tilastokeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen lukujen mukaan noin 17 prosenttia. Tästä valtaosa koostuu henkilöautoliikenteestä, jonka ilmastopäästöt ovat reilu yhdeksän prosenttia kokonaismäärästä.

Pitkien välimatkojen ja monin paikoin heikkojen julkisten kulkuyhteyksien Suomessa autoilun vähentäminen on vaikeaa. Viime vuosina suomalaisia on entistä enemmän kannustettu myös liikkumiseen työn perässä, mikä usein edellyttää yksityisautoilun lisäämistä.

Vaihtoehdoksi jäävät lähinnä julkisten kulkuyhteyksien parantaminen ja autokannan muuttaminen entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Sähköautojen yleistyminen näyttää olevan vielä kovin hidasta. Kainuussa täyssähköautoja on vasta kourallinen, ja ladattavia hybridejäkin vain puolensataa. Henkilöautojen kokonaismäärään suhteutettuna osuus on promillen luokkaa.

Autoteollisuudessa muutokseen on kuitenkin herätty. Sähköautojen kehittämiseen laitetaan aiempaa enemmän paukkuja, ja pikku hiljaa muutos alkanee näkyä myös Kainuun teillä. Auton ostajan pussia se ehkä hiukan koettelee, mutta ilmasto kiittää.