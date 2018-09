Liisa ja Mauri ovat Persoonia

Eila Kilpeläinen/arkisto

Liisa Jaakonsaari jättää EU-parlamentin, jonne Mauri Pekkarinen saattaa vielä yrittää.

Varapuhemies Mauri Pekkarisen ja europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren ilmoitukset paikkansa jättämisestä täydentävät politiikasta luopuvien vaikuttajien nimekästä listaa. Eduskunnasta on nyt luopumassa ainakin 20 edustajaa, joista kahdeksan on uransa aikana toiminut myös hallituksessa.

Pekkarinen pohtii vielä asettumista ehdokkaaksi ensi kesäkuun eurovaaleissa. Pesti Brysselissä näyttää houkuttelevan Pekkarista, jonka ura Arkadian mäellä päättyy kymmenen vaalikauden jälkeen.

Valinta EU-parlamenttiin merkitsisi 71-vuotiaalle Pekkariselle oikeastaan paluuta parrasvaloihin, joista sinänsä arvokas tehtävä varapuhemiehenä on hänet vaalikauden ajaksi siirtänyt. Pekkarinen oli pitkään täysistunnoissa sinnikäs haastaja, jota ei saatu kiinni asiantuntemattomuudesta.

Pekkarinen kuuluu – niinikään luopuvan Seppo Kääriäisen tavoin – siihen ikäpolveen, jolta puoluejohtaja Juha Sipilä jo 2005 telkesi portin hallitukseen itseään vanhempina. Uusia politiikan meriittejä Pekkarinen voi enää saavuttaa Brysselistä, jonne monia eduskunnan kokeneita vaikuttajia on aikaisemminkin valittu.

Pekkarinen kuuluu siihen harvalukuiseen poliitikkojen porukkaan, jotka ovat jättäneet myös politiikan kieleen pysyvän jälkensä. ”Pekkarointi” ymmärretään oman kotiseudun etujen tiukaksi ja välistä härskiksikin ajamiseksi. Keskustassa se on aina ollut kunniakasta, muissa puolueissa muka hieman hävettävä asia.

Liisa Jaakonsaari on Pekkarisen tavoin tehnyt kunniakkaan uran politiikassa. Myös hänet valittiin eduskuntaan 1979. 30 vuoden eduskuntauran jälkeen hänet valittiin EU-parlamenttiin 2009, missä työ päättyy ensi keväänä 73-vuotiaana.

Jaakonsaari alkoi määrätietoisesti suuntautua ulkopolitiikkaan, kun hän toimi pitkään eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana 1999-2007.

Tuota aikaisemmin hän oli toiminut Lipposen I hallituksen työministerinä. Populismi ei ole koskaan ollut Jaakonsaaren politiikkaa: jo ennen 1995 vaaleja hän julkisti Liisan listan sosiaaliturvan säästökohteista.

Uskaltaessaan ihan avoimesti kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä Jaakonsaari on ollut piristävä poikkeus nykydemariksi. Brysselistä käsin hän on silmäillyt kotimaan politiikan jäsentenvälisiä ja heitellyt sarkastisia kommenttejaan. Toivottavasti ääni ei vaimene – muistelmakirja on ainakin tulossa.