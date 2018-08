Linnanvirta on lunastanut paikkansa

Markus Pirttijoki

Linnanvirta-tapahtuma sai ihmiset liikkelle. Lauantaina Kainuun Sanomien ja Suomalaisen Lehtipainon kesäjuhlilla esiintynyt Taikuri Luttinen viihdytti korttitempuillaan etenkin nuorta yleisöä.

Viikonloppuna järjestetty Linnanvirta-tapahtuma on vakiinnuttanut nopeasti asemansa monipuolisena kainuulaisena kulttuuritapahtumana. Neljättä kertaa järjestetty ja kolme päivää kestänyt festivaali istuu mainiosti kesätapahtumien ja syksyn kulttuuririentojen välimaastoon. Monipuolinen ohjelma sopii niin nuoremmalle kuin vanhemmallekin väelle. 100 vuottaan juhlistaneen Puolustusvoimien panos oli toki näyttävä – ja kuuluva.

Hornetin ylilento juhlisti päivällä suoritettua sotilasvalaa ja Raatihuoneen torille parkeeratut panssarivaunut ja tykit kiinnostivat perheen pienimpiä ja lauantai-illan juhlakonsertti Lapin sotilassoittokunnan, Hämeenlinnan Varusmiessoittokunnan ja Ilmavoimien Big Bandin sekä solisti Jannin voimin ei taatusti jättänyt ketään kylmäksi. Sääkin oli tänä vuonna leppoisan kesäinen.

Tapahtuman järjestelyissä ovat alusta asti olleet mukana Metsähallitus, Kajaanin kaupunki, Puolustusvoimat ja Kainuun Sanomat sekä kymmenet yhteisöt, yritykset ja muut yhteistyötahot. Aktiivisia tekijöitä on kiittäminen siitä, että tapahtuma on paitsi vakiinnuttanut paikkansa, myös kehittynyt.

Metsähallitus on lisäksi kiinnittänyt huomiota Kajaaninjoen keskellä seisovaan linnanraunioihin. Sitä on alettu kutsua rauniolinnaksi ja ympäristöä on kehitetty asiakaspalautteiden perusteella.

Kajaanin kaupunkin on puolestaan siistinyt joenvartta ja rakentanut sinne leikkipaikkoja. Kynskin kävelysilta on lisännyt kevyttä liikennettä alueella entisestään. Kajaanin keskusta on laajentunut sinne minne pitääkin eli komean joen varteen.

Ohjelmiston suunnittelu ensi vuodeksi on syytä aloittaa hyvissä ajoin, sillä kahtena perättäisenä vuonna Kajaaniin saapunut vetonaula Puolustusvoimien kesäkonsertti ei välttämättä jalkaudu tänne ensi kesänä. Tämän kesän tapahtuma oli normaalia näyttävämpi Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlien vuoksi. On tärkeää, että jatkossa yhä useampi taho lyö hynttyyt yhteen näyttävän ohjelman puolesta. Kaupallisia kumppaneita tarvitaan, jotta ihmiset saadaan liikkeelle ensi kesänäkin. Siitä hyötyvät myös keskustan kauppaliikkeet.