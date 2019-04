Lisää ratkaisuja ja toivoa ilmastokeskusteluun

Mikael Rydenfelt / arkisto

Nuoria vaivaa huoli ilmastosta ja tulevaisuudesta - osalla jopa ahdistukseen asti. Ilmastokeskusteluun tarvitaan lisää ratkaisuja ja toivoa, jotta asian edessä ei lamaannuta.

Viime perjantaina nuoret lakkoilivat jälleen ilmaston puolesta eri puolilla maata. Nuoret ovat lähteneet barrikadeille, koska ilmastonmuutos huolettaa ja pelottaa heitä aidosti. Viime vuoden Nuorisobarometrin mukaan jopa 70 prosenttia suomalaisnuorista on melko tai erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Nuoret ovat tarttuneet myös muihin toimiin kuin koululakkoiluun ja kylttien heiluttamiseen. Moni on karsinut ruokavaliostaan punaista lihaa. Sitran teettämän kyselyn mukaan alle 30-vuotiaat ovat myös selvästi muita ikäryhmiä valmiimpia muuttamaan liikkumistaan ympäristöystävälliseen suuntaan. Joka kolmas 23-35-vuotias suomalainen on valmis maksamaan ylimääräistä kestäviä arvoja toteuttavasta tuotteesta tai palvelusta, kun selvästi parempituloisessa 56-65-vuotiaiden ikäryhmässä näin ajattelee vain 14 prosenttia.

Nuorten ilmastohuoleen ja -ahdistukseen on syytä suhtautua väheksymättä. Keskustelu ja tiedon jakaminen puree ahdistukseen paremmin kuin se, ettei tule huolineen kuulluksi.

Aikuiset, julkinen keskustelu, poliitikot ja media ovat paljon vartijoina siinä, lietsotaanko huolta ja pelkoa ilmastonmuutoksen seurauksista vai annetaanko toivoa siitä, että asioille on jotain tehtävissä. Kaiken kaikkiaan suomalaiseen ilmastokeskusteluun tarvittaisiin sekä lisää tietoa että esimerkkejä teknologisista ratkaisuista, joita Suomessakin parasta aikaa kehitellään. Toivoa ei ole syytä menettää, vaikka tilanne on vakava.

Jos ilmastoahdistuksesta haluaa etsiä positiivisia asioita, on yksi ainakin se, että nuorten kiinnostus politiikkaan ja vaikuttamiseen on selvässä kasvussa. Samaisen Nuorisobarometrin mukaan 65 prosenttia nuorista on vähintään jonkin verran kiinnostunut politiikasta. Kymmenessä vuodessa kiinnostus on kasvanut jopa 20 prosenttiyksikköä. Lisäksi politiikasta tyystin kiinnostumattomien nuorten määrä on puolittunut.