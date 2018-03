Lisää skaalaa kielitaitoon

Seija Kinnunen / arkisto

Suomessa olisi tilausta useampien vieraiden kielten osaamiselle, mutta niiden tilalta pitää karsia välttämättömiksi katsottujen kielten opiskelua.

Nuorten into opiskella ruotsin kieltä on hiipunut viime vuosina. Tänä keväänä ruotsin kirjoittaa ylioppilasaineenaan Kajaanissa kaksi abiturienttia eli vain prosentti kaikista kirjoituksiin osallistuvista (Kainuun Sanomat 20.3.). Suosio on ollut laskusuunnassa siitä lähtien, kun kielen kirjoittamisesta tuli vapaaehtoista vuonna 2005. On sinänsä kornia, että ruotsia opiskellaan lukiossa vähintään vaaditut viisi kurssia, mutta opitun tasoa ei enää haluta testata kirjoituksissa. Motivaatio ei vaikuta olevan korkealla, pikemminkin tässä voi puhua pakko-sanasta.

Ilmiö on tuttu muualtakin Suomesta. Ylen mukaan kielten opiskelun suosio on laskenut jo vuosia, englannin kieltä lukuun ottamatta. Ruotsin kielen suorittavia on lähes puolet vähemmän kuin runsaat kymmenen vuotta sitten. Ranskan ja saksan kielen kohtalo on samankaltainen.

Työmarkkinoilla olisi kuitenkin kysyntää myös espanjan, ranskan, venäjän ja saksan osaamiselle.



Huoli monipuolisesta kielitaidosta on aiheellinen. Yhtenä syynä tähän voi pitää suomalaisten lähtökohtaa: osatakseen espanjaa pitää osata kolmea muutakin kieltä: suomea, englantia ja ruotsia, jonka osaamisvaatimukset on viranomaisten osalta kirjattu lakiin. Olemme melkoisia altavastaajia isojen kielten puristuksessa. Montaako kieltä omasta äidinkielestään sinnikkäästi kiinni pitävä espanjalainen on joutunut opiskelemaan?

Yhteiskunnan pitäisi tukea kansalaisten kieliskaalan laajenemista nykyistä joustavammin. Moni ei uskalla luopua ruotsin kielestä, koska sen hallintaa vaaditaan yleisesti julkisissa viroissa. Varsinkin Itä-Suomessa ruotsin kielen osaamisella ei ole mitään merkitystä viranomaisten työskentelyssä.

Koulujen pitäisi tarjota nykyistä tehokkaammin vaihtoehtoja vieraiden kielten opiskeluun myös pienryhmille. Esimerkiksi venäjän kielen opiskelua kannattaisi tarjota jo alakouluikäisille. Jos ryhmäkoot eivät täyty vapaaehtoisista koululaisista, täydennystä voisi hakea aikuisopiskelijoista ja tuottaa palvelut yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa.