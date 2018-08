Maahanmuutto vaaliteemaksi

Arkisto

Viime vuonna Suomesta poistettiin noin 2 600 ihmistä, joista vähän yli 500 poliisin saattamina.

Viime päivien kuohunnan perusteella ei tarvitse olla suuri ennustaja sanoakseen, että ensi kevään eduskuntavaalikampanjassa jauhetaan muutakin kuin pelkkää sotea.

Siellä puhutaan varmasti kiivaaseen sävyyn myös maahanmuutosta ja etenkin turvapaikkapolitiikasta, kuten on tehty Euroopassa muuallakin. Maahanmuuttovastaiset puolueet ovat lisänneet kannatustaan, ja esimerkiksi kesäkuussa oikeistopopulistinen SDS voitti parlamenttivaalit Sloveniassa.

Vettä myllyyn toi Vihreiden lainsäädäntösihteerin Aino Pennasen lentokoneprotesti alkuviikosta Finnairin lennolla. Se sai osakseen kiitosta omilta ja vasemmistosta, mutta myös ansaittua kritiikkiä. Lait on tehty noudatettaviksi.

Pennanen poistettiin poliisivoimin koneesta, kun hän vastusti meneillään olevaa pakkopalautusta, vaikka ei tiennyt sen syytä. Protesti saattoi olla spontaania, mutta se oli myös kopioitu. Lomakausi takasi, että näkyvyys oli taattu: sitä tehosti Pennasen tapahtumista kuvaama Facebook-video.

Ruotsissa nähtiin vastaavanlainen tempaus vain vähän aikaa sitten. Nuori Elin Ersson nousi seisomaan lentokoneessa, videoi tapahtuman ja lopulta esti afgaanimiehen käännytyksen.

Pakkopalautuksia vastaan on noustu vastustamaan eri puolilla Eurooppaa ja Suomessakin on nähty useita pakkopalautuksia vastustavia mielenosoituksia.

Nyt riskinä on, että nämä istumasta kieltäytyvät lisääntyvät Suomen lennoilla. Lentokone ei ole oikea paikka protestille.

Helsinki-Vantaan episodin jälkeen virinnyt laaja keskustelu kansalaistottelemattomuuden rajoista ja Suomen turvapaikkaprosessin toimivuudesta ja luotettavuudesta on hyvä käydä. Pitää kuitenkin muistaa, että palauttaminen on osa turvapaikkaprosessia, joka on käytössä koko EU:ssa. Ketään ihmistä, jolla turvapaikkaprosessi on kesken, ei palauteta.

Maahanmuutosta on vaaleissa kyllä puhuttava muutenkin kuin turvapaikanhakijoiden näkökulmasta.

Suomi tarvitsee työperusteista maahanmuuttoa, ja sen edistämiseksi pitäisi lyödä vaalikentillä viisaat päät yhteen.