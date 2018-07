Maylla mahdoton missio ja vastuu

Sean Dempsey/epa

Pääministeri Theresa may osallistui tiistaina Kunikaallisten ilmavoimien 100-vuotisjuhlaan.

Demokratiassa kansalla on oikeus tehdä tyhmyyksiä. Yleensä niitä tehdään edustajien välityksellä.

Viisaat valtiojohtajat pyrkivät toimimaan siten, ettei tyhmyyksiä tehtäisi kansakunnan kannalta elintärkeissä asioissa. Esimerkiksi sodasta ja rauhasta päättämistä ei koskaan luovutettaisi kansanäänestyksissä päätettäviksi.

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, presidentti Mauno Koivisto ja Esko Ahon hallitus saattoivat luottaa siihen, että kansa tekee kovan historiansa koulimana viisaan päätöksen. Niin kuin sitten tekikin. Toisenkin kanssa olisi voitu elää, mutta huonommin.

Jos kansanäänestys tyrmää valtiojohdon politiikan ja linjan, valtio ajautuu perustuslailliseen kriisiin. Siitä ei selvitä muutoin kuin hallituksen eron ja todennäköisesti myös parlamenttivaalien kautta.

Britanniassa edellinen pääministeri David Cameron yritti käyttää EU-kansanäänestystä sisäpolitiikassa oman asemansa sekä konservatiivipuolueen vahvistamiseen. Vastoin Cameronin luuloja, luvattu kansanäänestys tuotti brexit-tuloksen ja konservatiiveille selvän vaalitappion. Siitä lähtien Britannia on elänyt epävarmuudessa joka nyt lähentelee jo kaaosta. Hallituskin elää vain piskuisen Pohjois-Irlannin protestanttipuolueen tuella.

Demokratiassa valtiojohto vastaa siitäkin, että kansan tekemien tyhmyyksien seuraukset minimoidaan. Pääministeri Theresa Mayn tehtäväksi tuli elää brexitin kanssa, vaikka hän itse oli kannattanut EU:ssa pysymistä. Hän otti hallitukseensa kovia brexit-linjan edustajia: ulkoministeriksi Boris Johnsonin ja EU-ministeriksi David Davisin. Hallituksen sisäisen linjariidan takia Davis ei ole edennyt alkua pidemmälle neuvotteluissa EU:n kanssa.

Viikon alussa Davis ja Johnson erosivat, vaikka olivat olleet äskettäin muotoilemassa yhteistä strategiaa Mayn ja muiden ministereiden kanssa.

Mayn tavoittelema ”pehmeä” brexit pyrkii säilyttämään Britannian edut tavaroiden ja palvelujen kaupassa, mutta ottamaan omiin käsiin ihmisten liikkuvuuden rajojensa yli. Se merkitsisi myös pitkälle tyytymistä EU-lainsäädäntöön.

”Kovaa” mallia ajavat haluavat tehdä pesäeron, maksoi mitä maksoi. He ovat valmiit eroon vaikka ilman EU:n kanssa tehtävää erosopimusta. Kovalla brexit-linjalla erokampanjan aikainen demagogia jatkuu edelleen, vaikka eron vaikutukset näkyvät jo konkreettisesti maan taloudessa. Tästä tuorein esimerkki on Johnsonin erokirje, jossa hän kuvailee, miten EU on estänyt Britanniaa suojelemasta naispyöräilijöitä liikenteessä.