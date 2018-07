Meidän muovit kierrätykseen

www.circoplastics.com/fi/

Fortum valmistaa kierrätysmuovista mm. laudan kaltaisia profliileja rekennusteollisuudelle.

Muovijätteen kierrättämisestä on syntynyt melkoinen kaplakka suomalaisen dosentin ja erikoislääkärin Mikko Paunion kirjoitettua raportin, jossa hän tuomitsee muovin kierrätyksen ja EU:n näihin saakka harjoittaman muovijätteen viennin Kiinaan. Kiinassa muovijätteestä siitä on muodostunut iso ongelma. Se onkin Paunion mukaan päätynyt Kiinassa tavalla tai toisella valtameriin.

Paunion raportti on julkaistu The Global Warming Policy Foundationin nimissä – järjestö tunnetaan ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen epäillen suhtautuvien yhteisönä. Paunionkin mielestä kaikki muovijäte olisi järkevintä polttaa.

Paunio väittää, että Kiinan lopetettua muovijätteen tuonnin sitä rahdataan nyt Euroopasta vielä alkeellisempiin oloihin Bangladeshiin, Indonesiaan, Malesiaan ja Vietnamiin. Jos tämä pitää paikkansa, Paunio on osoittanut muovijätteen viennissä todella suuren ongelman täysin riippumatta siitä, mitä mieltä hän ja hänen tukijansa ovat ilmastonmuutoksesta.



Muovijätteen vienti Euroopasta kehitysmaiden ongelmaksi on yksinkertaisesti täysin vastuutonta. Sitä hullumpaa se on, jos jäte tätä kautta todella päätyy saasteeksi mereen.

Debatti hämmentää Suomen jätehuoltoa, jossa muovijätteen keruu ja hyödyntäminen on keskimäärin muuta jätettä paljon kehnommin järjestetty. Näin on asian laita myös Kainuussa. Kajaanissa muovikeräys on tehokaammin hoidettu kuin muissa kunnissa, joissa muoveja kerätään pääasiassa vain yhdessä pisteessä.

Paunion raportin säikäyttämille on jo kerrottu, että kaikki Suomesta kerättävä muovi lajitellaan ja käsitellään Suomessa Riihimäellä Fortumin laitoksessa, eikä sitä viedä ulkomaille. Kierrätettäväksi kelpaava muovijäte menee todella kierrätykseen ja muu osa hyödynnetään energiana eli poltetaan tavalla, joka ei aiheuta vaarallisia päästöjä.

Fortum valmistaa teollisuuden ja kaupan muoveista rakennusteollisuudelle profiileja rakenteisiin, joissa on perinteisesti käytetty puuta tai betonia. Erilliskerätyistä kuluttajamuovipakkauksista tehdään kierrätysmuovia muoviteollisuudelle esimerkiksi putkien ja kalvojen raaka-aineeksi.

Riippumatta siitä, mitä maailmalla tapahtuu, Suomessa muovi kannattaa kierrättää. Lisäksi muovinkeruuta on syytä tehostaa. Muovien palauttamisen täytyy olla yhtä helppoa kuin jätepaperin, metallien ja lasin jättäminen keruupisteisiin. Näin sen päätyminen luonnon, järvien ja merien saasteeksi estyy. Tämä voi vaatia lisää investointeja kierratysmuovin jatkokäsittelyyn.