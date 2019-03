Nuorten ilmastohuolta on syytä kuunnella

SASCHA STEINBACH / arkisto

Nuoret ovat huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Heidän mielestään aikuiset ja päättäjät eivät tee tarpeeksi hiilipäästöjen vähentämiseksi. Kuvassa hiilivoimaloita Saksassa.

Nuoret osoittivat eilen perjantaina mieltään ympäri Suomea ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Osa nuorista jäi pois koulusta tukeakseen 16-vuotiaan Greta Thunbergin aloittamaa nuorten ilmastoliikehdintää, mutta osa osoitti mieltään myös erilaisin tempauksin. Koululakkoja ja mielenosoituksia oli kymmenissä kunnissa. Osa kouluista tuki mielenilmausta, kun taas osa suhtautui nihkeämmin.

Vaikka koululakon voi nähdä myös nuorten omaan nilkkaan osuvana keinona osoittaa mieltään, on se nuorten käytössä olevista keinoista vaikuttavin. Pelkät mielenosoitukset aiheuttavat päättäjissä ja julkisuudessa hetken kohinaa mutta unohtuvat pian. Kun tuhannet oppilaat jäävät pois koulusta ilmaston vuoksi, on viestissä enemmän voimaa.

Koululakot aloittaneesta Thunbergistä on tullut nuorten ilmastohuolen keulakuva, joka on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. 16-vuotiaan ruotsalaistytön rohkeus ja sinnikkyys ovat kannustaneet myös muita nuoria toimimaan.

Oli koululakoista mitä mieltä tahansa, ei voi kiistää sitä, että nuorten yhteiskunnallinen aktivoituminen on arvo sinänsä. Pitkään on kannettu huolta siitä, että politiikka tai yhteiskuntaan vaikuttaminen eivät kiinnosta nuoria. Nyt tilanne on muuttunut.

Tässä tilanteessa nuorten ajatuksille ja tempauksille tulisikin antaa tilaa ja tukea. Täytyy myös ymmärtää se, että ilmastokysymykset ovat nuorille paljon henkilökohtaisempi asia kuin esimerkiksi nyt eläkkeellä oleville – nuoret kun oikeasti elävät elämänsä ilmastonmuutoksen seurausten keskellä.

Toivottavasti nuoret äänioikeutetut heräävät vaikuttamaan myös vaalien kautta. Päättäjillä on taipumus kuunnella parhaiten niitä, joilta he saavat ääniä ja sitä kautta valtaa. Jos nuoret haluavat aidosti saada muutoksen aikaan, pitää heidän ottaa myös politiikan keinot käyttöön. Huhtikuun eduskuntavaaleissa ja toukokuun eurovaaleissa tähän on hyvä tilaisuus.