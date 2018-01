Olemattomasta olevaksi kaupungiksi

Jarkko Mikkonen / arkisto

Linnanraunioilta silta pois ja katto tilalle, niin johan alkaa Kajaaniin tulla turisteja.

Mikkelin kaupunginjohtajana nykyisin työskentelevä Kajaanin entinen kansliapäällikkö Timo Halonen tarjoili paikallisille päättäjille arvokasta ajateltavaa. Hänestä Kajaani kärsii samasta ongelmasta kuin moni muukin paikkakunta: tuntemattomuudesta. Jos aluetta ei tunneta, sitä ei ole olemassa (Kainuun Sanomat 15.1.2018).

Siinäpä päättäjille tuhannen taalan kysymys: miten Kajaani käännetään olemattomasta olevaksi? On nimittäin aivan totta, että jos menet vaikkapa Helsingissä kysymään ihmisiltä kadulla, mikä tulee mieleen Kainuusta, niin ensimmäisenä ei sanota kajaanilaisia kohteita. Tai jos kysyt mitä tulee mieleen Kajaanista, niin tuleeko yhtään mitään?

Meillä on upea Oulujärvi, joka nimensä vuoksi on vaikea liittää Kainuuseen. Meillä on linnanrauniot, joita Metsähallitus on ihan oikeaoppisesti alkanut kehittää rauniolinnaksi, mutta se ei kuitenkaan ole linna niin kauan kuin siinä ei ole kattoa päällä. Tulevatko kuopiolaiset ja oululaiset tänne ostosmatkoille? Miten erotumme eduksemme kongressipaikkakuntana?



Kajaani on aktiivinen kulttuuripitäjä, mutta miten on puitteiden laita?

Uudet tai peruskorjatut koulut sekä harjoitusjäähalli ovat arvokkaita investointeja lapsiin. Parhaimmillaan ne saavat jonkun perheen muuttamaan tänne, jos tietävät että Kajaani on olemassa ja saavat töitä. Mutta muuttaako kukaan tänne vain koulun ja työpaikan perässä, sitä rohkenee epäillä. Paikkakunnasta pitää olla jo olemassa oleva käsitys.

Parasta markkinointia on saada turistit kiinnostumaan alueesta. Täällä pitää olla sellaista tarjottavaa, jota he eivät koe muualta saavansa. Kiinalaisille riittäisi sininen taivas ja tykkylumiset puut, kuten kuvataiteilija Sini Kunnas oivallisesti kirjoitti Kainuun Sanomien mielipidepalstalla 17. tammikuuta.

Vaan entäpä jos Kajaanissa olisi maailman pohjoisin linna, jossa järjestettäisiin teatterin ohella muutakin kulttuuria ja kokouksia. Sitä tulisi turisti katsomaan niin läheltä kuin kaukaa, koska maailman pohjoisinta linnaa ei olisi kenelläkään muulla.