Onnittelut sellutehtaasta, Kemijärvi!

Boreal Bioref

Kemijärven sellutehdas tuo töitä yli tuhannelle ihmiselle.

Shanying

Jos poksauteltiin viime keskiviikkona samppanjapulloja Sotkamossa Silverin kaivoshankkeen varmistuttua, niin seuraavana päivänä oli Kemijärven vuoro. Kemijärveläiset saivat oivallisen uutisen juuri pääsiäisen kynnyksellä kiirastorstaina. Kiinalainen sijoitusyhtiöosti enemmistön Kemijärvelle valmistellusta biojalostamohankkeesta, mikä käytännössä varmistaa tehtaan toteutumisen. Kemijärvelle kaavaillussa tehtaassa on määrä valmistaa sellua, mäntyöljyä, etanolia, sähköä ja lämpöä, biokaasua ja puupohjaisia sokereita. Vuosittainen tuotantomäärä on 500 000 tonnia ja yhtiö käyttää 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Uutinen on merkityksellinen paitsi aluetaloudellisesti, myös henkisesti. Lähes päivälleen kymmenen vuotta sitten Stora Enso sulki sellutehtaansa Kemijärveltä. Sulkemispäätöstä arvosteltiin voimakkaasti, mutta se ei muuttunut. Tehtaan lopettaminen oli kova paikka monelle kemijärveläiselle.

Valtio yritti pehmentää työllisyysvaikutusta rahoittamalla tehtaalle noin 100 henkeä työllistäneen liimapuupalkkitehtaan, mutta sekin haettiin muutamassa vuodessa konkurssiin.



Nyt perustettavalla sellutehtaalla on valtava vaikutus aluetalouteen. Tehdas tuo töitä yli tuhannelle hengelle. Rakentamisvaiheessa noin 950 miljoonan euron hanke työllistää lähes 3 000 ihmistä. Lisäksi valtion odotetaan kunnostavan lähiseudun teitä ja siltoja, jotta isot 76-tonniset rekat pystyvät kuljettamaan kuitupuut tehtaalle.

Kainuun selluprojektiin Kemijärven tehdaspäätöksellä on myönteinen vaikutus. Se on esimerkki kiinalaisille, että suomalaiseen bioteollisuuteen uskaltaa investoida. Myös Paltamoon sellutehdasta kaavaileva KaiCell Fibers on keskustellut rakentamisesta kiinalaisten kanssa. Viime kesänä KaiCell ja kiinalainen valtiollinen tekstiiliteollisuusyhtymä CHTC allekirjoittivat Pekingissä esisopimuksen biojalostamoinvestoinnista.

Puunhankinnan kannalta sekä Kemijärven että Paltamon tehtaat mahtuvat kartalle. Kemijärven hankinta-alueeksi on suunniteltu kaistaletta Inarista Koillismaalle. Siitä etelään kasvaa riittävästi kuitua riittävän lähellä Paltamoa.