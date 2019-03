Pasi Holmin junaselvitys paljastaa asioiden suhteet – Tavaraliikenteen tarpeet otettava nykyistä vakavammin

Juha Neuvonen / arkisto

Kajaanin ratapiha voisi olla vilkkaampikin. Itä-Suomen ratayhteyksien parantaminen olisi tärkeää koko maan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) antoi joulun alla Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Pasi Holmille tehtäväksi selvittää Helsinki-Kajaani -junayhteyksien vaikutuksia alueen elinkeinoelämälle ja elinvoimalle. Selvitys laajeni kattamaan Pohjois-Savon ja Kainuun lisäksi myös Pohjois-Karjalan.

Maanantaina julkaistu Holmin selvitys on tärkeä. Se on tärkeä siksi, että se antaa kokonaiskuvan junaliikenteen kehittämisestä parin viime vuosikymmenen aikana. Selvitys osoittaa, että investointeja on tehty lähinnä henkilöliikenteen näkökulmasta. Se myös osoittaa, että siellä minne on panostettu, ovat matkustajamäärät kasvaneet. Yhteyksien parantamisella on siis luotu kysyntää. Toisaalla kysyntää on supistettu yhteyksiä heikentämällä tai niiden kehittämisestä luopumalla.

Valitettavasti koko Itä-Suomi kuuluu jälkimmäiseen ryhmään. Helsingin ja Kajaanin välillä liikennöi edelleen sama määrä junia kuin vuonna 2005, paitsi että toimiva yöjunayhteys on lopetettu. Helsingin ja Oulun välillä kulkevien junien määrä on sen sijaan lähes kaksinkertaistunut.

Holmin työ on tärkeä myös siksi, että se osoittaa asioiden mittasuhteet. Itä-Suomen junayhteyksien parantamista voi pitää kalliina, mutta toisaalta pelkästään Länsimetron rakennuskustannusten määrärahaylityksillä Kainuun yöjuna voisi toimia jopa 300 vuotta.

Raideliikenteen kehittämisessä on kyse valinnoista ja painotuksista. Sekä talouden että ympäristön näkökulmasta koko maan etu on, että raideyhteyksien kehittämisessä tavaraliikenteen tarpeille annetaan nykyistä suurempi painoarvo. Jos raaka-aineita ja tuotteita ei saada maailmalle, hiipuu vähitellen myös henkilöliikenteen kehittämisen tarve, kun vienti sakkaa.

Itä-Suomen maakuntien, kuntien ja elinkeinoelämän on syytä asettua yhteiseen rintamaan edistämään parempia junayhteyksiä niin tavaroille kuin itäsuomalaisille. Viestin pitää olla niin voimakas, että se menee läpi. Muuten raiderahoille löytyy muita ottajia.