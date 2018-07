Pätkätöitä ei helpommin nuorillekaan

Juha Neuvonen/arkisto

Hallitus pysäytti suunnitelmat helpottaa nuorten työttömien työllistämistä määräaikaisin sopimuksin.

Sipilän hallituksen taipaleella on ollut monta hanketta, jotka on peruttu eri syiden takia. Yhteistä niille on ollut oppositiopuolueiden raju vastustus.

Viimeksi hallitus perui päätöksensä nuorten pätkätöiden helpottamisesta. Tarkoitus oli antaa työnantajille oikeus tehdä ilman erillistä perustetta määräaikaisia työsopimuksia alle 30-vuotiaiden kanssa, jos he ovat olleet vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä.

Ajatuksena oli helpottaa työttömien nuorten pääsyä työmarkkinoille aluksi edes määräaikaisesti.

Työministeri Jari Lindström (sin.) kertoi, ettei onnistuttu tekemään hyvin toimivaa ja vaikuttavaa mallia, joka samalla täyttäisi perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden reunaehdot.

Mallia syytettiin mm. ikäsyrjinnästä ja sen uskottiin johtavan nuorten työttömien kierrättämiseen määräaikaisissa pätkätöissä, vaikka työnantajilla olisi pysyväkin tarve lisätä työvoimaa. Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten irtisanomismenettelyjä yrittäjäjärjestöt moittivat liian kankeiksi.

Nykyisin yritykset kiertävätkin työnantajavelvoitteita hankkimalla tarpeisiinsa työvoimaa vuokrafirmoilta. Usein vuokrafirmat toimivat myös yrityksille kanavana, jonka avulla ne voivat testata työntekijöitä määräaikaisesti ja palkata parhaat itselleen vakinaisesti.

Hallitusta on haukuttu voimakkaasti myös työsopimuslain muutosaikeesta, joka heikentäisi irtisanomissuojaa alle 20 työntekijän yrityksissä. Lakimuutos lähti torstaina lausunnolle.

Kuulostaa oudolta, mutta helpottamalla irtisanomisia on tarkoitus helpottaa pienyritysten palkkausta vähentämällä virherekrytointien riskejä. Ennalta annetun varoituksen jälkeen työntekijä voitaisiin irtisanoa nykyistä herkemmin työvelvoitteen laiminlyönnin tai epäasiallisen käytöksen takia.

Kehysriihessään keväällä hallitus väläytti samalla mahdollisuutta vastaavasti kiristää joukkoirtisanomisten ehtoja yhteistoimintamenettelyn jälkeen. YT-lain muutostarpeista valmistuu selvitys marraskuuhun mennessä.

Kansainvälisessä vertailussa joukkoirtisanomisia pidetään Suomessa helppoina, mutta henkilökohtaiset irtisanomiset ovat yrityksille hankalia.