Perheväkivalta on Suomen häpeäpilkku

Juha Neuvonen / arkisto

Suomen perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilastot ovat ikävää luettavaa. Kainuu on niissä kyseenalaisilla kärkisijoilla.

Eilen, tasa-arvon päivänä,uutisoi, että vuonna 2017 Suomessa paljastui 8 300 perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapausta. Vuosina 2011-2017 yhteensä 131 suomalaista on kuollut perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrina. Luvut ovat kansainvälisesti vertailtuna rumia, ja valitettavasti Kainuu löytyy tilastojen kärkipäästä.

Vuonna 2017 Kainuussa tehtiin maan toiseksi eniten perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia suhteutettuna asukaslukuun. 10 000:ta asukasta kohti täällä tehtiin perheissä yli 20 väkivaltarikosta vuodessa. Vuonna 2016 Kainuu oli tilastossa kuudentena, ja tuolloin rikoksia tehtiin maakunnassa hiukan vuoden 2017 tasoa vähemmän.

Mukana tarkastelussa ovat avio- ja avopuolisot, entisen puolisot, sisarukset, vanhemmat ja lapset sekä muut samassa taloudessa asuvat.

Eniten löytyy tapauksia, joissa nyrkit heiluvat puolisoiden välillä. Toiseksi tyypillisintä on se, että epäilty on uhrin vanhempi. Kaikista tilastoiduista perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksista reilu puolet oli pahoinpitelyjä. Mukaan mahtuu kuitenkin myös esimerkiksi laittomia uhkauksia ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sekä henkirikoksia ja niiden yrityksiä.

Uhri on useimmiten nainen, mutta väkivaltaa kohdistuu myös miehiin. Usein perhe- ja lähisuhdeväkivalta on toistuvaa: kun vuonna 2017 paljastuneita perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia oli 8 300, oli niiden uhreja 6 500.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on Suomen häpeäpilkku. Vaikka Suomi on muuten hyvin turvallinen maa, on se monelle turvaton juuri siellä, missä pitäisi olla turvallisinta: kotona. Vaikka keinoja tilanteen parantamiseksi on kehitetty, ei huomattavia edistysaskeleita ole saatu aikaan. Lisää työtä tarvitaan. Niin uhreja kuin tekijöitäkin täytyy auttaa ja lisäksi tulee tunnistaa syitä väkivallan taustalla. Pelkkä sukupolvien yli kurkottava sotatrauma ei riitä selitykseksi, koska väkivaltaa perheissä on ollut aina.