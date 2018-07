Pienikin voi pärjätä yhteistyöllä

Arkisto

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg aloitti kesäisen sote- ja maakuntauudistuskeskustelun epäilemällä, josko uudistuksessa syntyvät 18 maakuntaa ovat kaikki elinkelpoisia.

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg sai aikaan kesämyrskyn epäilemällä, josko maakuntauudistuksessa syntyvät 18 maakuntaa ovat kaikki elinkelpoisia.

Nerg ennakoi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa (25.7.), että maakuntien määrä voi tulevaisuudessa vähentyä, jos ne eivät kykene hoitamaan lakisääteisiä tehtäviään maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen.

Tiedossa on sinällään hyvin ollut, ettei 18 maakunnan määrä ole kiveen hakattu, vaan lakiesitykseen on kirjattu myös mahdollisuus yhdistää maakuntia tarvittaessa.

Tarvittaessa maakuntien on mahdollista yhdistyä joko vapaaehtoisesti tai kriisimenettelyn kautta. Maakunta voi joutua arviointimenettelyyn, jos talousasiat tai sote-palvelut sakkaavat. Jos tilinpäätös näyttää kaksi vuotta miinusta, selviytymiskeskustelut alkavat.

Mutta se, että valmistelua johtava virkamies epäilee jo valmiiksi urakan järkevyyttä ja onnistumista, ei hyvää kuvaa anna.

Käytännössä epäily oli suunnattu Kainuun kaltaisiin pieniin maakuntiin. Kainuu on kuitenkin niitä harvoja maakuntia, jossa maakunnallisesta yhteistyöstä on jo kokemusta. Se on nähty, että välillä voi olla vääntöä, mutta useimmiten löytyy vahva yhteinen tahto.

Hallintokokeilun jäljiltä Kainuussa toimii sote-kuntayhtymä ja tulevaisuuden yhteistyötä muiden maakuntien kanssa on jo pohjustettu. Pienuus voi olla vahvuuttakin.

On totta, että maakuntien yleiskatteellista rahoituslaskelma, joka näyttää Kainuulle isoa miinusta, on herättänyt huolta. Maakunnassa luotetaan kuitenkin siihen, että laskelmat saadaan vielä oikenemaan.

Sekin mahdollisuus on tietysti olemassa, että kaikki taas kerran vesittyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ennusti Uutissuomalaisen haastattelussa sote-uudistuksen ajavan kiville. Kiurun mukaan se tyssää perustuslakivaliokuntaan.

Sote-uudistusta on nyt vatvottu niin kauan, että kaikille lie jo vihdoin tullut selväksi, ettei sitä ole vara aloittaa joka neljäs vuosi uudelleen.

Valuvikoja varmasti löytyy, mutta ne voidaan korjata.