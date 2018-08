Joel Maisalmi/Arkisto

Ulkoministeri Timo Soini (sin) on tehnyt selväksi aborttia vastustavan kantansa, vaikka Suomen virallinen kanta on aborttimyönteinen.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) koettelee, mutta pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei hylkää.

Katolilainen Soini on lyhyessä ajassa kolmeen kertaan tehnyt selväksi aborttia vastustavan kantansa. Toukokuussa hän osallistui abortinvastaiseen iltahartauteen Kanadassa ja arvosteli blogissaan Irlannin aborttikiellon kaatumista. Tuorein tapaus on viime viikon lopulta, kun hän hurrasi blogikirjoituksessaan Argentiinan senaatin abortin vastaiselle päätökselle.

Hallituksen sisältä on Soinia paheksuttu ja vakuutettu, etteivät Soinin ajatukset ole hallituksen linjan mukaisia. Totta tosiaan, Suomen virallinen linja on aborttimyönteinen.

Pääministeri kuittasi viikonloppuna, että asiasta on keskusteltu Soinin kanssa jo touko-kesäkuun vaihteessa ja että jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä.

Soini on piikki hallituksen lihassa, mutta ei näköjään niin terävä, että se pitäisi poistaa. Vaikka Sipilää on hänen oman uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi epäilty Soinin silittelystä, perimmäinen syy löytyy edessä olevasta kuumasta poliittisesta syksystä. Sinisiä on nyt kestettävä, jotta maakunta- ja sote-uudistus saadaan edes jotenkin maaliin. Hallituksella ei ole vara kaatua ulkoministerin, vaikkakin julkisen, yksityisajattelun takia.

Soini tekee hallaa Suomen kansainväliselle maineelle. Ulkoministerin kannat on myös noteerattu maailmalla.

Kyse on naisten ihmisoikeuksista. Esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu, että naisilla ja tytöillä on oikeus päättää omasta kehostaan.

Suomessa on mielipide- ja sananvapaus, mutta voiko ulkoministeri toistuvasti piiloutua niiden taakse ja tuoda esiin hallituksen virallisen linjan vastaisia mielipiteitään? Soinihan esiintyy blogissaan ulkoministerinä. Koskevatko erivapaudet myös muita ministereitä?

Kysyä voi tietysti niinkin päin, miksi Soini lähti mukaan arvojensa vastaiseen hallitukseen?

Oikeustieteen professori Pauli Rautiaisen mukaan perustuslain näkökulmasta Soinin selkeästi vastoin Suomen ihmisoikeuspoliittista linjaa olevat kannanotot ovat poliittisia. Ministerin ulkopoliittisen linjan pitää olla sellaista, että se nauttii eduskunnan luottamusta. Kansanedustajat voivat mittauttaa sen eduskunnassa epäluottamusesityksellä.

Siihen olisi nyt syytä, sillä hallituksen sisäiset ”juttelut” eivät selvästikään tuota tulosta.