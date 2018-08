Porsaanreikä, joka on tärkeä tukkia

Emma Taipale/Arkisto

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy ensi vuoden alusta alkaen oikeusaputoimistoihin.

Ylivelkaantumisesta on tullut Suomessa kasvava yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen ongelma, johon on pakko tarttua muullakin kuin valistuksen keinoin.

Yksi tärkeä askel tällä tiellä ovat pikaluottosääntelyyn tulossa olevat tiukennukset.

Pikaluottofirmojen käyttämä porsaanreikä tukkiutuu, kun vuosikorkokatto ulotetaan kaikkiin, myös vähintään 2 000 euron lainoihin. Samalla enimmäiskorkoa lasketaan nykyisestä 50 prosentista näillä näkymin 30 prosenttiin (Kainuun Sanomat 27.7.).

Korkokatto saataneen voimaan ensi vuoden aikana. Uudistuksen jälkeen pikaluottoyhtiöt eivät voi enää kiertää korkokattoa joustoluotoilla.

Terveemmät pelisäännöt tulevat tarpeeseen. Viime vuonna Suomen Asiakastieto Oy rekisteröi yksityishenkilöille yli 1,65 miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää eli noin kymmenys enemmän kuin edellisvuonna. Viime vuoden lopussa maksuhäiriöitä oli yli 370 000 suomalaisella, mikä hipoo kaikkien aikojen ennätystä.

Sääntelyä kiristettiin vuonna 2013, jolloin säädettiin nykyinen korkokatto alle 2 000 euron pikavipeille. Luotonantajat siirtyivät sen jälkeen ketterästi myöntämään kertaluottojen sijaan pääosin korkokaton ulkopuolelle jääviä suurempia luottoja. Niissä luoton todelliset vuosikorot ovat olleet hyvinkin korkeita.

Vaarana on tietysti nytkin, että kun entiset porsaanreiät tukitaan, uusia avautuu. Samat tuote saa toisenlaiset kääreet. Siksi lainsäätäjän on oltava varppeillaan, ja seurattava tarkasti alan toimia.

Pikavippien tarjonta on valtavaa, sen näkee jokainen internetin käyttäjä. Ongelmia on syntynyt siksi, että pikalainaa pystyy ottamaan nopeasti, hetken mielijohteesta, vaikka kesken ravintolaillan, jolloin harkintakyky ei välttämättä ole ihan terävimmillään.

Ja jos lisävippiä joutuu ottamaan entisen vipin maksuun, on kierre valmis. Kierteeseen joutuneet ovat usein nuoria, mutta uutena ilmiönä on esiin noussut myös eläkeläisten velkaantuminen.

Pikaluottofirmojen mainonta on käynyt yhä aggressiivisemmaksi. Yksi lisäkeino suitsia ylivelkaantumista olisi vippimainonnan hillintä tai kielto kokonaan. Esimerkiksi Hollannissa pikavippien mainostaminen on ollut kiellettyä viime kesästä lähtien. Myös kansainvälinen suuryritys Google on rajoittanut Yhdysvalloissa pikavippien markkinointia.

Hallituksen valmistelussa on tukku muitakin keinoja velkaongelman hillitsemiseksi. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta pyritään parantamaan siirtämällä se ensi vuoden alusta alkaen oikeusaputoimistoihin.