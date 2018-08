Ranska ottaa yhä enemmän johtajuutta

MAURI RATILAINEN/Epa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sai Suomen-vierailultaan sen, mitä tuli hakemaan. Tukea tuli niin Euroopan puolustusta kuin yhtenäisyyttä ajaville teoille.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi odotetusti, että Suomi lähtee mukaan valmistelemaan Ranskan puolustusaloitetta. Samassa veneessä on jo yhdeksän EU:n ja Naton jäsenmaata. On toivottavaa, että Macronin odotus myös Norjan ja Ruotsin mukaan lähtemisestä toteutuisi.

Puolustusaloite ei tarkoita uusia sotajoukkoja, eikä se myöskään ole osa EU:n pysyvää rakenteellista puolustusyhteistyötä. Ajatuksena on tehostaa mukana olevien maiden toimintakykyä ja nopeuttaa niiden omien joukkojen liikkeelle saamista esimerkiksi evakuoimaan kansalaisia luonnonkatastrofin keskeltä.

Tämän rinnalle tulee luontevana jatkeena parhaillaan valmistelva kahdenvälinen aiesopimus puolustusyhteistyöstä. Se on tarkoitus allekirjoittaa myöhemmin syksyllä.

Tämän lisäksi Suomi ja Ranska antoivat yhteisen julkilausuma Euroopan puolustuksesta, jossa perättiin lisää toimia Euroopan turvallisuuden vahvistamiseksi. Sen mukaan EU pystyy olemaan uskottava vain, jos se pystyy pitämään huolen kansalaistensa turvallisuudesta.

Ranska on Macronin presidenttikaudella ottanut selkeästi roolia Euroopan johtajana. Vaikka presidentin suosio kotimaassa on hiipunut, on Eurooppa-kierroksilta tukea löytynyt hyvin.

Macron on valtiojohtajana vielä kokematon, mutta hän on rohkea ajattelija ja herättelee tarpeellista keskustelua Euroopan yhteisistä strategisista tavoitteista. On tärkeää, että Suomi kulkee uudistajan rinnalla ja on laaja-alaisesti mukana vahvistamassa eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Tätä on kaivattukin, kuten presidentti Sauli Niinistön tokaisu torstaiaamun neuvottelujen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa osoittaa:

– Olen kymmenisen vuotta odottanut sentyyppistä keskustelua, jota me olemme käyneet, kiitti Niinistö Macronia.

Kaikesta näki, että sillanrakentajina toimivilla presidenteillä kävivät ajatukset hyvin yksiin. Macron kuuluu niihin, joka tulee hyvin toimeen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Niinistöllä on puolestaan toimiva yhteys Venäjän Vladimir Putiniin ja sitä paitsi Suomi toimi vast’ikään Yhdysvaltain ja Venäjän tapaamisen näyttämönä.