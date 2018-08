Rokotesuojaa ylläpidettävä valistuksella

Antero Komulainen/Arkisto

Euroopassa riehuva tuhkarokkoepidemia voi ulottaa lonkeronsa myös Suomeen, jos rokotesuojasta ei pidetä huolta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Euroopassa todettiin jo vuoden alkupuoliskon aikana 41 000 tuhkarokkotapausta, kun niitä koko viime vuonna oli yhteensä vajaat 24 000 ja sitä edeltävänä vuonna noin 5 300.

Yhteensä 37 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon Euroopassa tänä vuonna. Eniten tartuntoja on ollut Ukrainassa, mutta tapauksia on tullut runsaasti ilmi myös muun muassa Ranskassa ja Italiassa. Suomessa tapauksia on todettu toistaiseksi seitsemän.

Suomessa tuhkarokkoa vastaan alettiin rokottaa vuonna 1975. Rokote muuttui tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavaksi yhdistelmärokotteeksi vuonna 1982. Nykyisin rokotekattavuus on Suomessa noin 95 prosenttia, mikä antaa laumasuojaa.

Suomestakin kuitenkin löytyy riskialueita, joissa laumasuoja voi pettää: esimerkiksi länsirannikolla rokotekattavuus on tietyillä seuduilla vain noin 90 prosenttia. Tällaisella alueella epidemia voisi levitä nopeasti.

Tuhkarokko tarttuu herkästi kosketuksessa ja pisaratartuntana ilmateitse, joten suoraa kontaktia tuhkarokkoa sairastavaan ei tarvita. Suojassa ovat vain tuhkarokon sairastaneet ja sitä vastaan rokotetut henkilöt.

Niin Euroopassa kuin Suomessakin jotkut vanhemmat kieltäytyvät rokottamasta lapsiaan periaatteellisista syistä tai haittavaikutusten pelossa.

Tuhkarokko on kuitenkin vaarallinen sairaus etenkin imeväisikäisille. Sosiaalisessa mediassa taudin vakavuutta vähättelevien ihmisten on hyvä tietää sekin, että tuhkarokko on erityisen vaarallinen myös raskaana oleville ja riskiryhmille, joilla on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys. Kaikkia riskiryhmiin kuuluvia ei voi rokottaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusten mukaan yleisimpiä syitä rokotekielteisyyteen ovat epäilevä suhtautuminen moderniin lääketieteeseen ja asiantuntijoiden tuottamaan tietoon ylipäänsä. Koska ketään ei voi pakottaa rokotuksiin, on tietoa rokotteiden tarpeellisuudesta pidettävä yhä näkyvämmin esillä, jotta riittävä rokotekattavuus turvataan. Keskustelujen kautta rakentuu myös luottamus.

Tuhkarokkorokote on turvallinen ja se on ollut pitkään käytössä osana yleistä rokotusohjelmaa. Se sisältää eläviä, heikennettyjä viruksia ja voi aiheuttaa kuumereaktion, mutta se ei ole vaarallinen, jos ihmisen immuunipuolustus on normaali.