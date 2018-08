Romutuspalkkio ei jouda romukoppaan

Arkisto

Uusien vähäpäästöisempien autojen hankintaan suunnatun romutuspalkkion avulla ostettiin tammi-kesäkuussa 5 400 autoa.

Suomen autokannan uudistamiseen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävä romutuskampanja lähestyy loppuaan. Vähäpäästöisempien autojen hankintaan suunnatun romutuspalkkion avulla ostettiin tammi-kesäkuussa 5 400 uutta autoa.

Hallitus on varannut kampanjaan kahdeksan miljoonaa euroa, ja summasta oli heinäkuun lopulla käytetty noin 80 prosenttia (Yle 7.8.). Kampanja päättyy elokuun lopussa.

Suurin osa romutuspalkkioista on käytetty pienehköjen bensa-autojen hankintaan. Bensa-autojen hankintahinta sopii kuitenkin suomalaisten autonostajien kukkarolle paremmin, vaikka enemmän tukea saisikin kaasu-, hybridi- ja sähköautoihin. Auto kun on useimmille lainalla tehtävä hankinta.

Valtio on saanut tämänvuotisesta romutuspalkkiojärjestelmästä reilusti omansa pois, kun verottaja on napannut uusien autojen kaupassa autoveron.

Kampanja on ollut onnistunut ja tarpeellinen, ja sitä on syytä jatkaa. Vaikka palkkiolla saavutettava tulos voi koko autokannan mitoissa tuntua mitättömältä, mutta se on kuitenkin porkkana.

On myös vääjäämätön tosi, että Suomen autokanta kaipaa kipeästi uudistumista. Nykyisellään suomalaiset ajavat Euroopan vanhimpiin kuuluvilla autoilla. Kainuun autokanta on puolestaan Suomen vanhimpia.

Jatkossa on vakavasti harkittava käytettyjen autojen ottamista tuen piiriin. Nykykäytäntö ei suosi pienituloisia, joilla rahaa uuteen autoon ei yksinkertaisesti ole. Uudempaan, vähäpäästöisempään käytettyyn voisi ollakin.

Romutuspalkkio on myös yksi keino tukea Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Hallituksen linjaaman ilmasto- ja energiastrategian mukaan vuonna 2050 liikenteen pitäisi olla lähes päästötöntä. Ekologista autoilua halutaan kiihdyttää siten, että vuonna 2030 Suomessa olisi 250 000 sähkö- ja 50 000 biokaasuautoa.

