Sähkön siirtohinnan nousua kohtuullistettava

Jukka Keränen / arkisto

Kainuussa on saatu kokea niin lumen kuin tuulen aiheuttamia, pitkiä sähkökatkoja. Vaalien jälkeen saattaa sähkön siirtohintojen nostopaineeseen tulla helpotusta.

Sähkön siirtohinnat ovat nousseet taas vaalien alla keskusteluun. Aihe koskettaa erityisesti Kainuussa, jossa siirtohinnat ovat maan kalleimmat. Täällä on myös kokemusta siitä, kuinka luonnonvoimat saattavat katkaista sähköt jopa päiviksi.

Siirtohintojen nousun juuret ovat vuoden 2011 tapaninpäivän myrskyssä, joka pyyhälsi yli Suomen. Myrsky aiheutti kymmenien miljoonien vahingot ja johti siihen, että eduskunta asetti vuonna 2013 uudet toimintavarmuustavoitteet sähköyhtiöille. Vuoden 2028 jälkeen asemakaava-alueilla sähkökatko saa kestää enintään kuusi tuntia ja muualla 36 tuntia.

Uudet, lakisääteiset tavoitteet ovat ajaneet sähköyhtiöt tilanteeseen, jossa investointeja toimintavarmuuteen on tehtävä. Kainuun kaltaisilla alueilla yhtiöt joutuvat investoimaan alueille, joilta asukkaat eli sähkön käyttäjät ja maksajat vähenevät. Yhtälö on eittämättä hankala ja saattaa pahimmillaan johtaa hukkainvestointeihin.

Kohtuullistaminen voi hyvinkin olla edessä, mikäli vaalien alla annettuja lupauksia on uskominen. Tällä hetkellä sähkönsiirron osuus sähkön kokonaishinnasta on noin kolmannes. Kuluttajalle osuus on kiusallisen suuri, koska siihen ei voi omilla kulutustottumuksillaan vaikuttaa.

Esimerkiksi maanantaisessa puheenjohtajatentissä Oulussa niin vihreiden Pekka Haavisto kuin kokoomuksen Petteri Orpo kannattivat sitä, että sähköyhtiöiltä vaadittua investointien kuoletusaikaa pidennettäisiin. Näin hinnankorotuspaine pienenisi kuluttajien suuntaan. Myös muut puolueet ovat tarttuneet kysymykseen hanakasti.

Positiivista investoinneissa on toimintavarmuuden lisääntymisen ohella ollut se, että investointien rahavirrasta huomattavan suuri osuus, jopa 90 prosenttia, jää Suomeen ja investointien kohteena olevalle alueelle. Jossain määrin siis Kainuun sähköverkkoihin laitettu raha jää kiertämään Kainuuseen ja palautuu sitä kautta kuluttajille.