Salamoista uusia paloja

Maja Suslin/epa

Vettä pudotettuiin liekkeihin Ruotsin Ljusdalensissa helikopterista.

Palomestarit ja palomiehet seuraavat nyt sääennusteita pelon sekaisin tuntein. Maasto ja metsät ovat rutikuivia ja herkkiä syttymään vähäisestäkin sytykkeestä. Kun nyt on tulossa kunnon ukkosia, salamointi sytyttää herkästi paljonkin uusia metsäpaloja.

Luvatut rankkasateet ovat silti myös palovaaran kannalta toivottuja. Jos vettä tulee taivaalta oikein kaatamalla, myös ukkosen sytyttämät palopesäkkeet voivat sammua alkuunsa. Riittävän rajut sateet kastelevat myös maastoa ja metsiä vähämmän alttiiksi syttymään. Nopeasti ohimenevistä ryöpyistä ei ole välttämättä suurta helpotusta rutikuivissa metsissä.

Helteiden jatkuessa sateiden antama kosteus häviää maanpinnalta ja puiden latvuksilta nopeasti. Vaikka sadekuurot sammuttaisivatkin salamoiden sytyttämiä paloja, syvemmälle voi jäädä kytevää turvetta, joka herkästi syttyy uudestaan.

Ruotsissa suuret ja kymmenet metsäpalot ovat nyt aiheuttaneet valtavia vahinkoja. Metsää on tuhoutunut jo noin 60 miljoonan euron arvosta. Kuivuus ja liekkejä lietsonut tuuli ovat levittäneet paloja laajemmalle kuin vuosikymmeniin.

Pelkästään pahimmalla paloseudulla Ljusdalin kunnassa paloja riehui torstaina jopa 8 500 hehtaarin alueella. Laajuutta voi verrata siihen, että Suomen viime vuosikymmenten suurin palo poltti vuonna 1970 Kalajoella metsää 1 600 hehtaaria.

Nopeasti etenevien tulirintamien ja sankan savun edestä on Ruotsissa evakuoitu ihmisiä. Paikoin tulta vastaan kamppaileminen on käynyt myös palomiehille liian vaaralliseksi. Nyt tulta yritetään taltuttaa ilmasta lentokoneiden ja helikoptereiden kuljettamalla vedellä. Ruotsiin on jo saatu tulipalolentokoneita Italiasta ja Ranskasta. EU-maiden hätäapu tulee tarpeeseen.

Suomen lähihistorian suurin metsäpalo oli Sallan pohjoisosissa Tuntsassa vuonna 1960. Luultavasti salamasta syttynyt palo tuhosi silloin Neuvostoliiton puolella jopa noin 100 000 hehtaaria metsää ja Sallassakin noin 20 000 hehtaaria.

Perjantaina Venäjän puoleinen tuli uhkasi jälleen tulla yli Sallassa ja Inarissa maastopalot jo levisivät jo yli rajan.

Kuivuus ja helteet eivät ole ainutkertaisia. Kun äärimmäiset sääilmiöt vaivaavat nyt koko pohjoista kesäkauden pallonpuoliskoa, ilmastonmuutos nousee väistämättä esille. Varautuminen tuleviin muutoksiin vaatii selvästi lisäsatsauksia myös palo- ja pelastuspalveluun.