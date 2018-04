Siviiliuhreista ei piitata yhtään

Emad Aldin/epa

Kaasuhyökkäyksen vahingoittamia lapsia on hoidettu viikonloppuna Doumassa. Kaupungista on uutisvälineisiin lähetetty myös niin järkyttäviä kuvia kuolleista lapsista ja vauvoista, ettei niitä ole mahdollista julkaista.

Syyrian sotatilanne on muuttunut yhä vaikeammaksi, vaikka jokseenkin kaikkien muiden osapuolten vihollisenaan pitämän Isisin asemat on varsin pitkälle jo murskattu. Ääri-islamisteja hyväkseen aikaisemmin käyttänyt Turkki on tunkeutunut Syyriaan estämään lähinnä kurdien hallinnon muodostumista rajanaapuriin.

Venäjän ja Iranin tukemina Bashar al-Assadin armeija on onnistunut valtaamaan kapinallisten hallussaan pitämiä alueita. Näin on käynyt myös Damaskoksen esikaupungissa Itä-Ghoutassa, missä asuvia ihmisiä on moukaroitu säälimättä pommein.

Douman kaupunkiin pudotettiin lauantaina kemiallinen klooripommi, joka tappoi eri lähteiden mukaan 40-70 ihmistä, joukossa paljon lapsia, ja aiheutti vammoja sadoille.



Kemiallisen aseen käytöstä on jälleen syytetty hallituksen sotavoimia, joiden on todistettu aikaisemminkin syyllistyneen kemiallisten aseiden käyttöön liki 30 kertaa.

Syyrian hallinto ja Venäjä ovat jälleen kiirehtineet kiistämään kaasuaseen käytön. Venäjä ilmoittaa olevansa valmis lähettämään alueelle omia asiantuntijoitaan, joiden tehtävänä olisi osoittaa Assadin armeija syyttömäksi iskuun.

Suomen ulkoministerin Timo Soinin mukaan Syyrian kaasuiskuissa käytetty kaava on johdonmukainen ja toistuva: kohteisiin isketään siviiliuhreista piittaamatta, jotta viimeiset taistelijat poistuisivat ja kaupunki saataisiin haltuun. Presidentti Sauli Niinistö on huolissaan kansainvälisen rauhantilan järkkymisesta ja vaatii osapuolilta viikonlopun tapahtumien pikaista ja perinpohjaista selvittämistä.

Israel puolestaan on mitä todennäköisimmin syyllinen Syyrian hallituksen lentotukikohtaan Tayfurissa varhain maanantaina tehtyyn ilmaiskuun, jossa kuoli ilmeisesti 14 sotilasta. Uhreista osa oli Iranista Assadin tueksi lähetettyjä joukkoja. Israel on äärimmäisen huolissaan päävihollisena pitämänsä Iranin vaikutusvallan leviämisestä lähipiiriinsä ja sen isku lienee suunnattu varoitukseksi nimenomaan iranilaisille sotilaille.

Israel ei ole liiemmin piitannut Syyrian erilaisten kapinallisvoimien tappioista eikä ole osoittanut huolta siviiliuhreista. Silti kaasuisku saattaa viime kädessä käydä tekosyyksi iskuun iranilaisia vastaan.

