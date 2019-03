Suomalaisten asenteissa löytyy kohennettavaa

KS arkisto

Suomesta löytyy sekä piilevää että avointa rasismia. Kohteena ovat sekä ulkomaalaistaustaiset että esimerkiksi suomalaiset romanit. Kuva on rasisminvastaiselta marssilta Turusta.

Kuluneella viikolla on vietetty rasismin vastaista viikkoa. Kansainvälinen rasismin vastainen päivä oli torstaina.

Aihetta on syytä nostaa esiin, sillä Suomi on yksi Euroopan syrjivimmistä maista. Kun EU:n perusoikeusvirasto FRA vuonna 2017 haastatteli Suomessa asuvia, Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleita ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajia, paljastui, että heistä jopa 45 prosenttia oli kokenut etniseen tai maahanmuuttajataustaan kohdistuvaa syrjintää. EU-maiden keskiarvoluku oli 24 prosenttia.

Vihapuhetta oli Suomessa kohdannut 47 prosenttia vastanneista, kun muissa EU-maissa vihapuheeseen törmäsi keskimäärin 21 prosenttia haastatelluista maahanmuuttajista.

Vuonna 2017 Suomessa asui Tilastokeskuksen mukaan 385 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Kainuussa heistä asui 2109.

Prosentuaalisesti puhutaan pienistä luvuista: Kainuun väestöstä tuoreimman tilastotiedon mukaan 1,9 prosenttia on ulkomaan kansalaisia. Helsingissä heitä on väestöstä 9,5 prosenttia, eli alle joka kymmenes.

Helsingin Sanomat uutisoi perjantaina Eläketurvakeskuksen (ETK) laskelmista, joiden mukaan ulkomaalaisten osuuden Suomessa pitäisi kasvaa merkittävästi, jos haluamme pitää nykyisen eläkejärjestelmämme. Koska suomalaiset ikääntyvät vauhdilla, tarvitaan työikäistä väestöä ulkomailta. ETK:n mukaan Suomeen tarvittaisiin joka vuosi noin 30 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä, jotta eläkejärjestelmämme kestäisi.

Hyvä kysymys on, ovatko suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset asenteineen valmiita näin laajaan maahanmuuttoon. Viimeksi, kun Suomeen tuli vastaava määrä väkeä ulkomailta, ajautui maa enemmän tai vähemmän kaaokseen. Hyvä kysymys on myös se, että haluavatko esimerkiksi koulutetut, ulkomaiset osaajat tulla tänne, jos vastassa on rasismia. Vai päätyykö tänne vain niitä, joilla ei ole vara valita?