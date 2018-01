Suomi ei voi jäädä yksin

Henruk Montgomery/epa

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg muistutti Sälenissä, että Nato turvaa vain jäseniään. Puolet ruotsalaisista uskoo Naton tulevan apuun, vaikka Ruotsi jatkaisi ulkopuolella.

Ruotsin poliittinen kerma ja mediavaikuttajat ovat jälleen kokoontuneet Taalainmaan Säleniin, Norjan rajan tuntumaan, keskustelemaan turvallisuuspolitiikasta: Natosta, Venäjästä ja puolustuksesta. Tapahtumaan osallistuu jälleen myös kansainvälisiä vieraita, tällä kerralla muiden muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka aikaisemmin toimi Norjan sosiaalidemokraattisena pääministerinä.

Dagens Nyheterin haastattelussa juuri ennen Sälenin kokousta Stoltenberg sanoi, ettei mikään muu maa Naton ulkopuolella ole yhtä lähellä liittokuntaa kuin Ruotsi. Sunnuntain puheessaan Stoltenberg kuitenkin muistutti samalla, ettei Natolla ole velvollisuutta puolustaa muita kuin jäseniään.

Sälenin kokouksen alla Ruotsissa tehtiin kaksi erilaista Nato-mittausta, joiden tulokset näyttävät ristiriitaisilta.



Aftonbladetin



tammikuisen mittauksen mukaan Nato-jäsenyyden kannatus on noussut viime vuodesta 43 prosenttiin ja samalla suuremmaksi kuin vastustajien osuus, 37 prosenttia. Vastaavat luvut olivat vuosi sitten 37 prosenttia puolesta ja 42 prosenttia vastaan, joten suhde on muuttunut päinvastaiseksi. Lehden paneeliin on kutsuttu asiasta kiinnostuneita.

Dagens Nyheter teetti tutkimuksensa joulukuussa satunnaisotannalla. Kysymykseen, pitäisikö Ruotsin hakea Naton jäsenyyttä, myönteisten vastausten osuus väheni vuoden 2016 joulukuusta neljällä prosenttiyksiköllä 31 prosenttiin ja kielteisten vastausten vastaavasti nousi saman verran 44 prosenttiin.

Lähes puolet ruotsalaisista (46 %) uskoo kuitenkin Naton tulevan apuun, vaikka Ruotsi ei olisikaan liittokunnan jäsen ja vain reilu viidennes (22 %) on päinvastaista mieltä.

Stefan Löfvenin johtama demarihallitus pane Nato-hakemusta vireille. Tilanne saattaa muuttua syksyn valtiopäivävaalien jälkeen. Porvaripuolueiden allianssin kaikki puolueet kannattavat Nato-jäsenyyttä ja asia aktualisoituu vaalikeskustelussa.

Suomen nyt valittava presidentti ja kevään 2019 vaalien jälkeen muodostettava hallitus voivat joutua tilanteeseen, jossa Ruotsi valmistelee Nato-jäsenyyttä.

Presidenttiehdokkaiden tulisikin tehdä äänestäjille selväksi, pitäisikö Suomen hakeutua Natoon, jos Ruotsi on niin tekemässä.