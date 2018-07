Talkoolaiset aina tarpeen tapahtumissa

Juha Neuvonen

Talkoolaiset huolehtivat esimerkiksi Rastiviikon ravintolapalveluista.

Suomi ja Kainuu elävävät paraikaa eriteemaisten kesätapahtumien sesonkia. On kulttuuria, kesäteatteria, runoa, musiikkia, liikuntaa ja kilpaurheilua. Yhteistä tapahtumille on talkoolaisten tarve.

Onneksi talkoolaisuus osana kesänviettoa ja harrastamista on säilynyt aktiivisissa kansalaisissa läpi aikojen. Palkkatöinä talkoolaisten tehtävät muuttuisivat aivan liian kalliiksi, eikä tapahtumia pystyttäisi järjestämään lainkaan.

Kainuun Sanomien verkkokyselyssä reilusti yli puolet vastaajista oli joskus ollut mukana yleisötapahtumien talkootöissä. Talkoolaisuus elää edelleen.

Kainuun Sanomissa



on tällä viikolla käsitelty jutuissa talkoolaisuutta. On käynyt ilmi, että siitä on tullut monille vakituinen tapa osallistua esimerkiksi Runoviikkoon, Rastiviikkoon ja Kamarimusiikkiin.

Tapahtumien talkoolaiset tulevat joka kesä jälleen tekemään hommia yhdessä ja saamaan siinä sivussa mahdollisuuden uusiin elämyksiin. Runoviikon talkoolainen Tarja Karvonen kiteytti kokemuksensa: ”Koen olevani etuoikeutettu.”

Karvosella runojen maailma on laajentunut vuosien aikaina.

Yhdessä tekeminen on puolestaan se, mikä viehättää Rastiviikon ravintovastaavaa Marika Paanasta.

Siitä talkoolaisuudessa on aina ollut kysymys. On autettu yhdessä naapuria, on rakennettu yhdessä seurojentaloja ja työväentaloja, on pantu porukalla kuntoon yhteisiä paikkoja ja tiloja.

Jos oikein suoraan sanotaan, Suomea ja sen parhaita puolia on kautta aikain rakennettu yhdessä vapaaehtoisesti – talkoilla. Suomea on usein sanottu erilaisten kansalaisjärjestöjen ”luvatuksi maaksi”. Ihmisiä on riittänyt pyörittämään maamiesseuroja, metsästysseuroja, kalastuskuntia, nuorisoseuroja, puolueiden paikallisyhdistyksiä ja muita järjestöjä.

Totuuden nimessä on sanottava, että perinteinen seuratoiminta on ohentunut, kun väki on ikääntynyt ja maaseutu autioitunut. Esimerkiksi kylätoiminnassa ollaan jatkossa yhä suurempien haasteiden edessä. Sitäkin arvokkaampaa on se työ, mitä uutterat ihmiset omissa yhteisöissään jaksavat vielä tehdä vapaaehtoisesti. Se on sisukas osa suomalaisuutta – ja kainuulaisuutta.