Tasa-arvo etenee yrityksissä

Joel Maisalmi / arkisto

Hille Korhonen on yksi yhdeksästä naisesta suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana. Hän luotsaa Nokian Renkaita.

Kuin symbolina tasa-arvon etenemiselle elinkeinoelämän rattaissa Suomen yksi vanhakantaisimmista herrakerhoista, Helsingin pörssiklubi, päätyi hiljattain hyväksymään jäsenikseen myös naisia. Klubi perustettiin vuonna 1910 liike-elämän vaikuttajien kokoontumispaikaksi. Naisia jäsenistössä ei aiemmin sallittu ja tämä piti erikseen kirjata klubin sääntöihin vuonna 1997. Pörssiklubi teki marraskuisessa kokouksessaan loogisen päätöksen, sillä liike-elämän vaikuttajat ovat enenevissä määrin naisia.

Keskuskauppakamarin tuoreen naisjohtajaselvityksen mukaan naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin. Suurissa pörssiyhtiöissä jo joka kolmas hallituksen jäsen on nainen. Johtoryhmissä osuus on 25 prosenttia. Toimitusjohtajina nainen on yhdeksässä pörssiyhtiössä.

Selvitys paljastaa edelleen ongelmakohtia. Näyttääkin siltä, että naisten on helpompi päästä yritysten hallituksiin kuin vastuullisille johtajapaikoille elinkeinoelämässä. Tästä kielii naisten pienempi osuus johtoryhmissä ja toimitusjohtajina.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan mukaan naisjohtajien suurimpana haasteena on eteneminen liiketoimintajohtoon.

Eniten naisia liiketoimintajohdossa on terveydenhuolto- sekä kulutustavarat ja -palvelut -sektoreilla. Naisjohtajia ei sen sijaan juuri näy suurimman toimialan eli teollisuustuotteiden ja -palveluiden liiketoiminnoissa. Niissä naisten osuus on vain kolme prosenttia, eikä muutosta selvityksen mukaan juuri tapahdu.

Muutos parempaan on ollut ripeää. Runsaan 10 vuoden aikana naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on kolminkertaistunut. 15 vuotta sitten naisia oli hallituksissa vain seitsemän prosenttia.

Yrityksissä täytyy nyt kantaa huoli siitä, että naiset saavat vastuuta johtajina. Vain kokemuksen kautta kasvaa parhaita osaajia myös hallituksiin.

Samalla on muistettava, että tasa-arvon täytyy toteutua osaamisen ja pätevyyden, ei kiintiöiden kautta.