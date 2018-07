Terrafame yhä tukevammin jaloillaan

Markus Pirttijoki/Arkisto

Terrafamen kaivoksen hyvillä tulosuutisilla oli perjantaina merkkipäivä. Sotkamossa sijaitsevan monimetalliyhtiön käyttökate on ollut plussalla nyt vuoden, ja viimeisimmällä kvartaalilla myös liiketulos oli positiivinen.

Kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi loppuvuoden puolella. Rahaa on palanut investointeihin, jotka jatkuvat.

Yhtiö uskoo, että se pääsee täystuotantoon, mikä tarkoittaa yli 30 000:a nikkelitonnia, loppuvuoden aikana. Toimintavarmuutta ja kapasiteettia lisää eilen käyttöönotettu rikkivetylaitos 3.

Yhtiö pyrkii myös akkukemikaaleillaan maailmanlaajuiseen sähköautobuumiin. Tehtaalla on jo rakennuslupa, ja sen yva etenee. Lopullinen investointipäätös syntynee loppuvuodesta. Suunniteltuun uraanin talteenottoon valtioneuvosto sanonee kantansa vielä syksyn aikana.

Valtion päätös pelastaa Talvivaaran kaivos reilut kolme vuotta sitten oli oikea, vaikka sen laskua veronmaksajille on kauhisteltu. Valtio on rahoittanut yhtiötä runsaalla 400 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä valtio ei rahoita Terrafamen toimintaa.

Suurtyöllistäjänä Terrafamen kaivos on Kainuulle elintärkeä, mutta ei millä hinnalla hyvänsä: ympäristöstä on huolehdittava. Talvivaaran perintönä ympäristöasiat ovat pinnalla, ja silläkin tiellä on menty eteenpäin.

Perjantain tulosjulkistuksen mukaan kaivoksen alkuvuoden purkuveden pitoisuudet olivat selvästi alle ympäristöluparajojen ja kaivosalueen vesitilanne on pysynyt hyvänä.

Terrafamen kaivoksen myönteiset uutiset ovat äärimmäisen tärkeitä niille kaivoksella työskenteleville sadoille kainuulaisille, jotka ovat viime vuosien aikana saaneet osakseen monenlaista ryöpytystä.

Kaivosalueella työskentelee nyt noin 1 300 ihmistä, joista Terrafame työllistää reilut 700 henkeä. Uudet investoinnit tuovat lisää työtä: pelkästään akkukemikaalitehdas työllistäisi suoraan noin 150 ihmistä ja rakentamisvaihe toisi työtä jopa 600 henkilölle.

Kun tähän lisätään Sotkamo Silverin hopeakaivoksen rekrytointitarpeet, on mietittävä todella hartaasti keinoja, joilla Kainuu erottuu edukseen kilpailussa osaavista tekijöistä.