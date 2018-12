Terroristit kirjoittavat somessa suomeksi

Lennart Holmberg / arkisto

Turun puukotus on ensimmäinen Suomessa terroristisessa tarkoituksessa tehty isku. Nykyään tällaisia yksinäisiä soluja värvätään Suomessa ja suomen kielellä.

Nykyajan terroristit ovat ottaneet uudenlaisia vaikuttamisen keinoja käyttöönsä.

Aiemmin he ovat horjuttaneet yhteiskunnan turvallisuutta – ja hankkineet samalla näkyvyyttä propagandalleen – suoralla väkivallalla: itsemurhaiskuin, ampumalla, puukottamalla tai ajamalla autolla väkijoukkoon.

Nyt terrorismia on myös se, että kantaväestön mielipiteisiin pyritään vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa sen omalla äidinkielellä. Esimerkiksi Pariisin viikkoja kestäneet mielenosoitukset on pantu liikkeelle Facebookin kautta ja ilman selkeää johtohahmoa tai agendaa. Tämä on otollinen maaperä esimerkiksi ulkovalloille masinoida vastakkainasettelua ja väkivaltaa.

Suojelupoliisin tuoreen arvion mukaan terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on kasvanut Suomessa. Vuosi sitten heitä oli 350, nyt 370.

Tällaisten yksin toimivien solujen eli niin sanottujen yksinäisten susien, kuten Turun puukottajakin oli, värväämisessäkin nykyajan viestintäkeinot on otettu käyttöön.

Suojelupoliisin erikoistutkijan Saara Nilssonin mukaan terroristit saavat motivaationsa radikaali-islamilaisesta propagandasta ja suoraan terroristijärjestöiltä (Kainuun Sanomat 11.12.).

Viime aikoina Suomeen on suunnattu tällaista propagandaa myös suomenkielisenä.

Terrorismin digitalisoitumisessa on sekä hyvät että huonot puolensa. Digitaalisiin viesteihin on helpompi päästä käsiksi ja tiedustelulain pikainen voimaantulo tämän toivottavasti myös mahdollistaa.

Huonoa on se, että digitaaliset viestit tavoittavat kerralla laajoja joukkoja. Aiemmin henkilön piti radikalisoituakseen matkustaa terrorismin kohdemaahan altistuakseen propagandalle ja saamaan koulutusta.

Tällaiset usein epäilyttäviin maihin matkustavat oli ainakin teoriassa mahdollista poimia seulaan.

Terrorismin uusi aikakausi tarkoittaa sitä, että lainsäädännön pitää olla kunnossa, digitaalista valvontaa pitää olla riittävästi, mutta lisäksi tarvitaan yleistä ymmärrystä ja sivistystä sille, että suomeksi kirjoitettu viesti sosiaalisessa mediassa voi olla terroristisessa tarkoituksessa laadittu.