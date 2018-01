Tervetuloa takaisin, Sartorius!

Juha Neuvonen

Tommi Lukander siirsi kalusteita Sartoriuksen uudelle tuotantolinjalle. Kiinasta siirtyy Kajaaniin 20 uutta työpaikkaa.

Kajaanilainen nesteannostelutuotteita kuten pipettejä valmistava Sartorius on päättänyt siirtää tuotantonsa Kiinasta takaisin Kajaaniin. Yhtiö näki, että tuotekehityksen ja tuotannon yhdistämisellä päästään parempaan kustannustehokkuuteen. Tuotanto Kajaanissa on jälleen kilpailukykyistä. Sartoriuksen ohella Kainuussa on viime vuosina nähty toinenkin paluumuuttaja: Led-valoputkia Kiinasta maahantuonut Valtavalo päätti alkaa valmistaa niitä itse Kajaanin Renforsin Rannan yritysalueella. Syynä oli se, että yritys halusi varmistaa tuotteidensa korkean laadun.

Tuotannon siirtäminen takaisin kotimaahan on ollut trendinä laajemminkin. Kuluttajamarkkinoilla tunnetuimmat paluumuuttajat ovat polkupyörävalmistaja Helkama sekä Turun Sinappi.

Helkama siirsi Jopo-polkupyörien Hangon tehtaalle ja brändistä tehtiin täysin suomalainen. Turun Sinappi ehti seikkailla ruotsissa ja Puolassa kymmenen vuotta, kunnes tuotanto palasi Pyhännälle.



Kuluttajatuotteissa kotimaisuus on brändi, joka vetoaa kuluttajiin. Sartoriuksen ja Valtavalon esimerkeistä on syytä noteerata se, että myös b-to-b eli toisille yrityksille tuotteitaan ja palveluitaan tarjoavat yritykset näkevät jälleen mahdollisuuksia kotimaassaan. Mikäs sen parempi piristysruiske alueelleen kuin uudet työpaikat. Sartorius tuo niitä parikymmentä.

Yritysten kiinnostus kotimaata kohtaan ei ole sattumaa. Se on suoraa seurausta reippaasta yhteisöveron alentamisesta vuoden 2013 alussa.

EK:n mukaan tehdasteollisuuden investoinnit kasvoivat jo vuonna 2016 noin kuusi prosenttia runsaaseen 3,8 miljardiin euroon. Energiateollisuudessa kasvu oli peräti 30 prosenttia.

Yhteisöveron alennuksella Suomesta tehtiin yritysten sijainnille entistä kilpailukykyisempi. Tämä yhdessä pari vuotta jatkuneen talouskasvun kanssa johtaa siihen, että Sartoriuksen ja Valtavalon voi odottaa saavan seuraa muistakin paluumuuttajista.

Verotus ei ole vain rahankeruuta julkisten palveluiden rahoittamiseksi. Sillä myös ohjataan yritysten toimintaa.