Theresa Mayn Via Dolorosa

ANDY RAIN / arkisto

Britannian pääministeri Theresa May perui viime tipassa parlamentin alahuoneen äänestyksen Brexitin ehdoista.

Britannian parlamentissa käydään erikoista näytelmää Brexitin säestyksellä. Alahuoneen piti tiistaina äänestää siitä, hyväksyykö se EU-eronsa ehdot, vaan toisin kävi. Kun pääministeri Theresa Maylle kävi selväksi, etteivät ”tärkeät” puolueet kannata ehtoja, hän päätti viime tipassa lykätä äänestystä. Päätös synnytti parlamentissa naurunremakan, sillä todelliseksi lykkäyksen syyksi nähtiin se, että May yrittää pelastaa oman nahkansa. Sopimuksen kaatuminen olisi todennäköisesti johtanut uusiin vaaleihin.

Pääministeri Theresa May käy nyt omaa Via Dolorosaansa. Hän on viimeiseen asti yrittänyt neuvotella eron ehtoihin helpotuksia, turhaan. Apuja ei ole irronnut sen enempää EU:sta kuin kotipesästäkään.

EU on pelannut korttinsa ovelasti. Kansanäänestyksen valtuuttamana Britannia ilmoitti suurieleisesti lähtevänsä EU:sta ovet paukkuen. Brexitin kannattajille luvattiin yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista eron myötä. Vaan kuinkas kävikään?

EU:n muut maat olivat yhtenäisiä eivätkä antaneet Britannialle lähes kaksi vuotta kestäneissä neuvotteluissa juurikaan liikkumavaraa. Ja miksi olisi pitänytkään? Mitäs läksit. Britit ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää. Uhmakkuus on karissut ja enemmistö kansasta on jo sillä kannalla, että EU-jäsenyys voisi sittenkin olla parempi vaihtoehto.

EU-tuomioistuin silotti jo tietä Brexitin perumiselle. Britit voivat päättää siitä yksin ilman muiden jäsenmaiden suostumusta.

Jos ruljanssi päättyy siihen, että Britannia peruu eronsa, se on suuri voitto EU:lle. Se on suuri voitto myös niille, jotka hieman kummissaan katsovat mielenosoituksia vaikkapa Ranskassa. Noloa se on puolestaan niille, jotka junailivat Britannian kansan Brexitin taakse ilman hajuakaan siitä, mitä se tarkoittaa.

Britit saavat maistaa omaa lääkettään, jos routa ajaa porsaan takaisin Brysseliin.