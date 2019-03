Tie kohti vaaleja käy yhä kivisemmäksi

Silja Viitala / arkisto

Keskustan imago on vajonnut juuri ennen vaaleja historiallisen huonoksi. Juha Sipilän reippaat otteet eivät näytä miellyttäneen kaikkia keskustan perinteisiä kannattajia.

Keskustan tie kohti eduskuntavaaleja näyttää käyvän yhä kivisemmäksi.

Samaan aikaan, kun puolueelle tärkeän maakunta- ja sote-uudistuksen kohtalo keikkuu vaakalaudalla, syöksyy puolueen kannatus. Perjantaina Yle uutisoi, että tuoreen puoluebarometrin mukaan keskustan imago on tällä hetkellä kuuden suuren puolueen huonoin. Yhtä heikossa jamassa imago on ollut ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja. Noissa vaaleissa keskusta menetti 16 paikkaa eduskunnassa.

Puoluebarometrin mukaan paras imago on tällä hetkellä sdp:llä. Vihreät saa suomalaisilta toiseksi parhaat arviot ja on kirinyt monta sijaa Pekka Haaviston palattua puolueen puheenjohtajaksi. Sairauslomalta palanneella Antti Rinteellä onkin tarkka paikka, kun imagokärki pitäisi säilyttää vaaleihin asti – etenkin, kun rinteen henkilökohtainen imago on suurten puolueiden johtajien heikoin.

Vaikka puolueeseen liitetyt mielikuvat eli puolueen imago on eri asia kuin puolueen kannatus, kulkevat nämä pitkälti käsi kädessä. Jos imago on huono, karsii se myös äänestäjiä. Etenkin liikkuvat äänestäjät tarttuvat helposti siihen, millaisen kuvan puolue antaa.

Keskustan osalta vaikuttaa siltä, että takkiin on tullut myös perinteisten kannattajien joukossa. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilän kotikulmilla Oulun seudulla keskustan kannatus on laskenut reippaasti.

Kun vaaleihin on aikaa enää kuusi viikkoa, näyttää tilanne keskustan osalta synkältä. Puolueen sisällä synkkyyttä lisännee tietoisuus siitä, että jos sote-uudistusta maakuntineen ei nyt saada maaliin edes tietyiltä osiltaan, ei keskusta välttämättä ole seuraavassa hallituksessa jatkamassa työtä.

Keskustan suosiokehityksessä näkynee puolueen hallitusvastuu. Sitä ei kuitenkaan voi yksin syyttää, sillä hallituskumppani kokoomus on pystynyt pitämään pintansa niin imagovertailuissa kuin kannatusmittauksissa.