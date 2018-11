Transtech esimerkkinä

Maria Kalliokoski

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kävi maanantaina Transtechissa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän Elinvoimaa alueilta -maakuntakierros tuli maanantaina Kajaaniin. Nämä Lintilän maakuntamatkat ovat aikaisemmin ulottuneet Ylä-Savoon Vieremälle ja Iisalmeen, Pohjanmaalle Isokyröön ja Laihialle sekä Keski-Pohjanmaallle Kokkolaan.

Lintilä on tutustunut paikallisiin menestysyrityksiin ja päätteeksi on pidetty ”seminaari” alueen elinvoiman perustasta. Näin oli myös Kajaanissa, missä ministerin ohjelmassa oli käynti mm. Škoda Transtechin Otanmäen tehtaassa.

Ministeriö ajaa aluepolitiikan uudistamista elinvoimapolitiikaksi. Tarkoitus on häivyttää perinteiset alueiden eturistiriidat taka-alalle. Parhaimmillaan voimakaskin elinkeinopoliittinen vastuunotto voi tuottaa hyviä tuloksia niin alueille kuin keskuskaupunkeihinkin.

Transtechia parempaa esimerkkiä tästä ”yleishyödyllisestä” elinkeinopolitiikasta on vaikea keksiä. Ainoastaan voimakas poliittinen linjaus vieläpä vastoin valtionyhtiö VR:n johdon omia suunnitelmia pelasti aikanaan Transtechin, kun junavaunutilauksia aikaistettiin. Nyt Otanmäessä valmistetaan myös ilmastopolitiikan nimissä huippuluokan ratiovaunuja Helsinkiin ja Tampereelle ja Turkukin alkaa olla kuvioissa mukana. Myös Saksaan on Škodalta tilattu uusia vaunuja, joiden valmistamisessa Otanmäen tehtaalla on tärkeä osuus.

Toinenkin vastaava esimerkki Kainuusta löytyy. Terrafamen pelastaminen on osoittautunut erinomaisen järkeväksi ratkaisuksi. Suomesta tulee tärkeä tekijä sähköautoteollisuuden akkukemikaalien tuotannossa. Kysyntä näyttää loputtomalta.

Molemmissa alue- ja teollisuuspoliittisissa pelastusoperaatioissa Lintilä voi esitellä keskustan aivan ratkaisevana poliittisena voimana.

Kainuun ongelmana on kuitenkin paheneva työvoimapula. Tähän ministeriö on yrittänyt vastata ottamalla Kainuun mukaan Lounais-Suomesta käynnistyneeseen siltasopimusmenettelyyn yhdessä Pirkanmaan ja Pohjois-Savon kanssa. Siltasopimusten avulla tunnistetaan ja ratkaistaan kasvun pullonkauloja sekä parannetaan mm. työvoiman saatavuuttta ja saavutettavuutta.

Kajaanissa Lintilä kertoi asettavansa selvityshenkilön, jonka tehtävänä on pohtia Itä-Suomen saavuttavuuden parantamista ja arvioida myös Helsinki-Kajaani -yöjunavuoron palauttamisen merkitystä työllisyyden vahvistamisessa ja matkailun vauhdittamisessa.

Lintilä tuskin tietää, millaista poliittista ruutia ennen vaaleja pidetyt lupailevat yöjunapuheet voivat Kainuussa olla, ellei tuloksia sitten tule. Entisellä veturinkuljettajalla ja kansanedustajalla Raimo Piiraisella (sd.) olisi ollut tuosta kerrottavaa.