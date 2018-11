Tuontirajoitus kurittaa erikoiskauppaa

Antero Komulainen / arkisto

Venäläisten verovapauteen on tulossa vuodenvaihteessa merkittäviä heikennyksiä, mikä uhkaa hidastaa erikoistavarakauppaa Itä-Suomessa.

Venäjän aikeet laskea Suomesta verovapaasti vietävän tavaran määrää ja arvoa iskee kovasti vähittäiskauppaan etenkin Itä-Suomessa. Verkkokauppa on haastanut alaa muutenkin dramaattisesti ja nyt tuontipäätös uhkaa nyrjäyttää sen vähäisen lisän, mitä venäläiset matkailijat ovat jättäneet rahaa Suomeen. Nykyisellään venäläiset saavat viedä Suomesta tavaraa verotta 1 500 euron arvosta tai enintään 50 kiloa. Vuodenvaihteessa euromääräinen yläraja putoaa kolmasosaan eli 500 euroon ja massa puolittuu 25 kiloon.

Kostamuksesta useita kertoja viikossa kauppareissulla käyvä Aleksandr Jegorov kyyditsee myös muita venäläisiä ostoksille Kainuuseen. Tällä viikolla hänellä oli kyydissään mies, joka oli ostanut 750 euron arvoisen koiran tutkapannan. Tuontirajoitusten voimassa ollessa se olisi jäänyt ostamatta.

Jegorov jopa mietti, voisiko vaikkapa pesukoneen purkaa osiin ja viedä rajan yli kahdella eri kerralla ja kirjoituttaa sille kaupassa kaksi kuittia (Kainuun Sanomat 23.11.)

Ajoitus tuontirajoituksille on erityisen hankala, sillä venäläisten ”joululoma” on myöhemmin kuin Suomessa. Heitä onkin totuttu näkemään runsaasti lahjaostoksilla loppiaisviikolla, jolloin täällä on jo alennusmyynnit käytössä.

Ostosmatkailua on kirittänyt myös se, että venäläisillä on vapaata uudesta vuodesta 1. tammikuuta heidän jouluunsa eli 7. tammikuuta.

Taustalla tuontirajoituksissa on ilmeisesti Venäjän pyrkimys edistää venäläisten ostoksia kotimaassaan. Pyrkimys on tietenkin oikeutettu ja samaan tapaan Suomessakin on käytössä tuontirajoituksia. Näin dramaattinen pudotus kerralla voi kuitenkin aiheuttaa melkoisen shokin ja pysäyttää venäläisten ostokset hetkeksi miltei kokonaan.

Venäjä on osoittanut ennenkin joustavuutta päätöksissään. Esimerkiksi rahoitusyhtiön omistaman auton vieminen rajan yli oli hetken todella ongelmallista, mutta Venäjä muutti käytäntöä kuultuaan suomalaisia viranomaisia. Nyt tällaiselle kahdenväliselle keskustelulle olisi taas tilausta.