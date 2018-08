Turkin kriisi voi tulla liki

Epa/Erdem Sahin

Turkkiin matkaava suomalaislomailija voi tuntea itsensä rikkaaksi valuutanvaihtotiskillä, mutta asialla on myös synkkä kääntöpuolensa. Liiran arvon romahdus kiristää jo tunnelmia Euroopassakin.

Liiran arvo suhteessa dollariin on heikentynyt yli 40 prosenttia tänä vuonna, ja euroa vastaan liike on ollut miltei yhtä suuri. Tavallisille turkkilaisille tuontitavarat maksavat maltaita, ja heikko liira näkyy suoraan ruokapöydässä.

Liiran romahdus uhkaa tarttua eurooppalaispankkeihin, mikä on näkynyt pankkiosakkeiden laskuna Euroopan pörsseissä.

Turkin pankkisektori voi joutua vaikeuksiin ulkomaisten lainojensa kanssa, jotka kattavat 40 prosenttia pankkisektorin varoista. Eniten rahaa Turkkiin ovat lainanneet espanjalainen BBVA, italialainen UniCredit ja ranskalainen BNP Paribas.

EU-maista Turkin tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat Kreikka ja Bulgaria, mutta heijastuksia on koettu Suomessakin. Suomen vienti Turkkiin on pääosin yritysten välistä kauppaa, ja kauppoja on jo jäänyt toteutumatta. Tullin tilastojen mukaan Suomen Turkin-viennin arvo oli viime vuonna 743 miljoonaa euroa. Se vastasi 1,2 prosenttia Suomen kokonaisviennistä.

Turkin ongelmien taustalla vaikuttaa maan itsevaltaisen presidentti Recep Tayyip Erdoğanin talouspolitiikka. Liiran syöksykiitoa on pahentanut myös Turkin ja Yhdysvaltojen suhteiden tulehtuminen.

USA:n presidentti Donald Trump on ilmoittanut kaksinkertaistavansa asetetut teräs- ja alumiinitullit ja aikovansa estää myös aseiden myynnin Turkille. Turkki puolestaan ilmoitti boikotoivansa amerikkalaisia elektroniikkatuotteita. Tulehtuneet suhteet juontavat muun muassa amerikkalaisen pastorin vangitsemisesta.

Erdoğanin mukaan liiran arvon syöksy on ulkovaltojen juoni maata vastaan. Hänen mukaansa Turkki etsii uusia markkinoita ja liittolaisia, mikä on mielenkiintoisesti sanottu Nato-maan päämieheltä. Uudeksi suunnaksi on arveltu Venäjää, ja mahdollisesti Kiinaa.

Kesäkuussa presidentin jatkopestin saaneen Erdoğanin selitykset ja vetoomukset ovat toistaiseksi uponneet kansaan. Mutta kuinka kauan?

Talouden ylikuumeneminen on nostanut inflaation noin 15 prosenttiin, mutta Turkin keskuspankki on Erdoğanin opastuksella vitkastellut korkojen nostoa inflaation hillitsemiseksi.

Korkoja pitäisi nyt nostaa, Erdoğanin ymmärtää katsoa peiliin, kääntää kelkkansa ja tehdä kaikki voitavansa talouden syöksykierteen katkaisemiseksi.

On muistettava, että pitemmässä juoksussa taloussyöksy voi äityä yhteiskunnallisiksi levottomuuksiksi, jotka heijastuvat varmasti Eurooppaan asti.