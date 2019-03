Tuulivoimahankkeista tarvitaan tietoa ihmisille

Nina Susi / arkisto

Tuulienergia jakaa mielipiteitä. Tällä viikolla selvittelemme, millä mallilla tuulivoimapuistojen suunnitelmat ja toiminta Kainuussa tällä hetkellä ovat.

Tällä viikollapuheenaiheena on tuulivoima. Torstaina kerroimme Vaalaan suunnitteilla olevan suuren tuulipuiston vaikutuksista paltamolaisen matkailuyrittäjän yritystoimintaan. Tällä viikolla selvittelemme Kainuuseen kaavailtujen ja toteutettujen tuulipuistojen näkymiä ja vaikutuksia laajemmin.

Tuulivoima on aihe, joka herättää tunteita. Harva haluaa korkeita tuulimyllyjä koti- tai mökkimaisemaansa, vaikka kannattaisikin uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Suomalaiselle rakentamaton erämaamaisema on tärkeä. Siitä on tullut myös yksi Suomen matkailullisista vetovoimatekijöistä.

Paljon on väännetty kättä erilaisista terveysvaikutuksista, joita tuulimyllyillä väitetään olevan.

Vuonna 2017 työ- ja elinkeinoministeriö tilasi laajan selvityksen tuulivoiman terveyshaitoista. Sen mukaan on mahdollista, että tuulimyllyjen aiheuttamat äänet vaikuttavat joidenkin ihmisten hyvinvointiin, mutta tieteellistä näyttöä tuulivoimamelun ja sairauksien yhteydestä ei ole. Pikemminkin haitat juontavat juurensa siitä, että ihmiset ovat huolissaan myllyjen terveysvaikutuksista tai suhtautuvat muista syistä myllyihin kielteisesti. Huoli ja kielteisyys taas vähentävät hyvinvointia ja saattavat jopa aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten unettomuutta tai päänsärkyä.

Kaavoituksesta vastaavien kuntien osaaminen tuulivoima-asioissa on kasvanut tuulivoimapuistojen yleistymisen myötä. Samalla tuulivoimayritysten toiminnasta on karsiutunut alkuaikojen salamyhkäisyyttä. Kehittämistä löytyy silti edelleen.

Hankkeiden valmistelun pitää olla avointa ja ennakoivaa. Ei riitä, että tiedottaminen hoidetaan minimivaatimusten mukaan, sillä myllyt vaikuttavat maisemaan laajasti. Toimijoiden tulee varmistaa, että tietoa on saatavissa riittävän varhaisessa vaiheessa ja ymmärrettävässä muodossa. Myös kansalaisten on hyvä seurata elinympäristöönsä vaikuttavia asioita ja päätöksiä.