Työmarkkinat vaativat tekoja

Tara Jaakkola/Arkisto

Uusimman työllisyyskatsauksen mukaan Kainuun te-toimistossa oli heinäkuun lopussa liki 570 uutta avointa työpaikkaa. Rakennusalalle sekä korjaus- ja valmistustehtäviin haettiin 115 työntekijää.

Suomen hallitus hehkuttaa nyt, tietysti syystäkin, saavutustaan, jota vielä jokunen aika sitten ilkuttiin utopistiseksi: lupaus 110 000 uudesta työpaikasta ja työllisyysasteen nostosta 72 prosenttiin on käytännössä täytetty. Tilastokeskuksen mukaan kausitasoitettu työllisyysaste nousi heinäkuussa 71,9 prosenttiin.

Merkittävää apua työllisyystilanteen kohentumiseen on saatu Suomen vientimaiden ja ennen muuta euroalueen hyvästä talouskehityksestä. Osansa teki myös parjattu kiky-sopimus.

Kainuussa työttömyys on laskenut pian kolme vuotta yhtäjaksoisesti. Työttömyyden laskiessa myös työllisyys on parantunut, vaikkei valtakunnan tasoon ylletäkään.

Tilastokeskuksen tuoreimman työvoimatiedustelun mukaan Kainuun työllisyysaste 66,2 % oli yli neljä prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavaa korkeampi. Vilkas työvoiman kysyntä ja laskeva työttömyys on johtanut siihen, että työpaikat täyttyvät aikaisempaa hitaammin.

Kun talouskasvu ainakin vielä on vahvaa ja työtä tarjolla läpi Suomen, on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, miten avoimiin työpaikkoihin löydetään työntekijöitä.

Työvoimapula hidastaa jo yritysten kasvua monilla aloilla valtakunnallisesti, mutta myös Kainuussa. Pahimmillaan työvoimapula voi johtaa siihen, että tuotantolaitokset sulkevat ovensa ja siirtyvät niille paikkakunnille, jossa osaavaa työvoimaa on paremmin tarjolla.

Valtiovarainministeriön mielikuvituksettomaksikin kuvailtu valtion ensi vuoden budjettiesitys tarjoaa tueksi työn perässä muuttamiseen työasuntovähennyksen enimmäismäärän korotuksen 250 eurosta 450 euroon. Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotuksessa on 5 miljoonan euron lisämääräraha kansainvälisten osaajien houkutteluun. Lisätoimia tarvitaan.

Järkeä olisi nyt poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinta, jotta osaajapula helpottuisi. Näyttää siltä, että tämä hallitus ei saa sitä kuitenkaan tehtyä, sillä vaikka kokoomus ja keskusta kannattavatkin tarveharkinnasta luopumista, siniset vastustavat.

Ensi huhti-toukokuun hallitusneuvotteluissa työmarkkinat ovatkin isossa roolissa, kun yritys on keksiä keinoja työllisyysasteen nostamiseksi 75:een tai jopa yli. Kaikki kannot on käännettävä. Täsmä- ja täydennyskoulutusta tarvitaan, samoin perhevapaajärjestelmän uudistus. Työttömyyden kovaan ytimeen eli vaikeasti työllistyvien ongelmiin on myös tartuttava.