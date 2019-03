Uhrauksia kannattaa muistaa ja arvostaa

Niko Saarela / arkisto

Talvisodan muisto pysyy suomalaisten mielissä. Kuva on sodan päättymisen muistojuhlasta kahden vuoden takaa.

Talvisodan päättymisestä tulee tänään kuluneeksi 79 vuotta. 105 päivää kestänyt sota säilyy suomalaisten mielissä, vaikka talvisodan veteraaneja ei enää juuri ole. Tämän vuoden alussa sotiemme veteraaneja oli joukossamme 10 000, joista sotainvalideja oli 1500. He ovat keskimäärin 94-vuotiaita, eli jäljellä olevat ovat poikkeuksellisen pitkäikäisiä ihmisiä.

Talvisodan jäljiltä suomalaiseen sanastoon on jäänyt käsite talvisodan hengestä, jota peräänkuulutetaan aika ajoin myös nykyisen yhteiskunnan tukipilariksi. Talvisodan hengellä tarkoitetaan sitä, että sosiaaliset, poliittiset ja kielelliset ristiriidat jätetään syrjään yhteisen uhan edessä. Talvisodan on usein nähtykin toimineen kansallisten, sisällissodan jättämien haavojen parantajana.

Veteraanit ja muu sodan nähnyt sukupolvi on tehnyt Suomen ja suomalaisten eteen valtaisan työn. Paitsi että he uhrasivat nuoruudestaan ja elämästään merkittävän palan itsenäisyyden säilyttämiseksi, käynnistivät he sodan jälkeen Suomen rakentamisen hyvinvointivaltioksi tahdissa, joka hakee vertaistaan maailmassa. Parissa sukupolvessa Suomi nousi kehitysmaan tasolta yhdeksi maailman vauraimmista valtioista ja hyvinvoinnin mallimaaksi.

Sotien lisäksi kannattaisikin muistaa juuri tätä menestystarinaa: sen vaatimaa näkemyksellisyyttä ja ahkeruutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin kykyihin sekä kykyä tehdä päätöksiä ja sitoutua yhteisiin päämääriin.

Moni asia, jota me nykysuomalaiset pidämme itsestään selvinä, on vaatinut uhrauksia ja paljon työtä. Ajoittain vaikuttaa siltä, että tätä ei muisteta. Arjen hankaluuksien edessä ei nähdä sitä, että valtaosa nykypäivän vaikeuksista on pientä siihen verrattuna, mitä elämä vaati ihmisiltä vielä jokunen vuosikymmen sitten.

Kiitollisuuteen on suomalaisilla aihetta. Kun sen muistaa, näyttävät nykypäivä ja tulevaisuuskin valoisammilta.