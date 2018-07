Vartius saa kaivatut investointinsa

Arkisto/Martti Huusko

Vartiuksen kansanväliselle rajanylityspaikalle on jo vuosia toivottu muun muassa laajennusta rekkakaistoille ja raja-asemarakennukseen lisää toimivampia tiloja. Nyt alueelle suunnitellut 7-8 miljoonan euron investoinnit ovat toteutumassa.

Kainuussa on jo tovi odoteltu tärkeää viestiä itärajan takaa.

Viime viikolla se sitten vihdoin tuli: Venäjän duuma on ratifioinut rajanylittävän yhteistyön ohjelma Karelia CBC:n (Kuhmolainen 31.7.).

Se tarkoittaa kasvojen kohotusta Kuhmon Vartiuksen kansainväliselle rajanylityspaikalle. Vartius saa nyt kauan kaipaamansa 7-8 miljoonan investoinnit henkilö- ja tavaraliikenteen pullonkaulojen poistamiseksi.

Karelia CBC:n investointihankkeille rahoitus myönnetään suoraan EU:sta.

Vartius toimi 1970- ja 80-luvuilla Kostamus-projektin työntekijöiden ja projektiin liittyneen muun liikenteen rajanylityspaikkana. Kansainvälisenä rajanylityspaikkana se avautui vappuna 1992. Vartiuksen raja-asema valmistui kolme vuotta myöhemmin.

Vartius on tärkeä Kainuun, Pohjois-Suomen ja koko Barentsin alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisen kanssakäymisen kannalta. Se on Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä tonnimäärillä mitattuna yksi merkittävimmistä rajanylityspaikoista itärajalla. Myös henkilöliikenne on vilkasta, sillä vuosittain Vartiuksen kautta rajan ylittää puolisen miljoonaa ihmistä.

Ahtaus on ollut Vartiuksessa arkipäivää jo pitkään, ja rajanylityspaikan olojen päivitystä nykyaikaan on kaivattu vuosia.

Nyt luvassa on muun muassa tie- ja alueinfran parannuksia raja-asemalla, ohitusraiteen jatke Ypykkävaaralle, Vartiuksen ratapihan raiteen jatkaminen, raja-asemarakennuksen remontti sekä laitteita ja uusia järjestelmiä tarkastajille.

Raja-asemalle on tarkoitus rakentaa rautatielle ohituskaista ja rekoille oma kaista. Rajanylikulkuliikenteen odotetaan nopeutuvan ja sujuvoituvan selvästi.

Alueen infran parantaminen avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kainuulaiselle elinkeinoelämälle, ja varmasti lisää myös henkilöliikennettä.

Perinteisen halvan bensan lisäksi Venäjän puolella on yhä enemmän suomalaisia kiinnostavia muitakin ostosmahdollisuuksia. Ihmisvirta kulkee myös toiseen suuntaan.