Vihreys ei ole mustavalkoista

Toisin kuin Pentti Kettunen antaa ymmärtää (KS 3.7.2018), emme me ole lopettamassa metsähakkuita. Emme me ole lopettamassa maataloutta. Emme me ole lopettamassa energiantuotantoa. Emme me ole palauttamassa elämää kivikaudelle.

Mutta me olemme huolissamme maapallon kestävyydestä. Siitä, että ihmiskunta yksinkertaisesti elää yli varojensa. Ilmastonmuutos kiihtyy, luonnon monimuotoisuus heikkenee ja luonnonvarat hupenevat. Jos jatkamme näin, lastemme elinolosuhteet tulevat pahimmillaan olemaan karmivat.

Siksi me haluamme muuttaa yhteiskunnan kestäväksi. Hakata metsiä sen verran, että niiden hiilinielutaso säilyy. Tuottaa ruokaa nykyistä kestävämmin. Siirtyä energiantuotannossa kohti uusiutuvaa ja hiilineutraalia Suomea. Kaikissa näissä on kyse tavasta ja määrästä: minkä verran ja millä tavalla.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi teknologia ja osaaminen on olemassa. Ihmiskunta pystyy hillitsemään ilmaston lämpenemisen siedettävälle tasolle. Tällä hetkellä kyse on tahdosta. Sekä meidän jokaisen jokapäiväisistä valinnoista että poliittisista päätöksistä. Päätöksistä, joita ainakin me vihreät haluamme olla tekemässä.

Silja Keränen

Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Kajaani