Ydinaseista on syytäkin puhua

Anatoly Maltsev/epa

Donald Trump ja Vladimir Putin olivat kovin yksituumaisia lehdistötilaisuudessa.

Presidentti Donald Trump ilmoitti jo ennakkoon ottavansa venäläisen virkaveljensä kanssa esille ydinaseet, joiden määrästä maailmassa USA ja Venäjä vastaavat 90-prosenttisesti. Trump sanoi ydinaseita negatiiviseksi voimaksi ja ehdotteli Vladimir Putinille, että ehkä niille voisi jotain tehdä.

Asevarustelu ja ydinaseet ovat yleensä aina olleet näissä huippukokouksissa esillä. Jos USA:n ja Venäjän suhteet todella ovat nyt huonommat kuin koskaan, kuten Trump katsoo, ydinaseista on syytä keskustella muutenkin kuin muodon vuoksi.

Konkretiaa ydinaseteemaan näyttää kuitenkin tuoneen Putin, joka kertoi tehneensä ehdotuksia ydinaseita koskevasta kontrollista. Lisäksi hän totesi molempien presidenttien uskovan, että ydinaseita rajoittavan Start-sopimuksen jatkamiseksi on työskenneltävä. Sen voimassaolo umpeutuu muuten jo kahden vuoden päästä.

Tässä lienee koko tapaamisen myönteisin uutinen.

Molemmilla mailla on ollut menossa ydinasearsenaalinsa uudistaminen. USA on tähdännyt monikäyttöisempiin ydinaseisiin, joiden tehoa voisin tarpeen mukaan vaihdella. Tässä on päästy alkuun vasta Eurooppaan sijoitettujen aseiden osalta.

Venäjä puolestaan on säilyttänyt lyhyen kantaman taktiset ydinohjukset. Venäjä on myös muotoillut uuden opin, jonka mukaan niitä voitaisiin käyttää tavanomaisen aseistuksen rinnalla jopa siinä mielettömässä tarkoituksessa, että niillä ehkäistäisiin laajamittaisen ydinsodan syttyminen. Venäjä myös väittää uskomattomalla tavalla, että näiden taktisten ydinaseiden käyttöönottopäätökset olisi siirretty armeijakuntien komentajien tasolle.

Trumpin vaatimukset ja toiveet asevarustelun suhteen vaihtelevat. Naton eurooppalaisia jäsenmaita hän patistaa voimakkaasti lisäämään aseistustaan, osittain ilmeisesti myös USA:n panoksen vähentämiseksi Euroopassa. Nopea puolustusmenojen nostaminen 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja jopa senkin yli merkitsisi valtavaa asemenojen kasvua Euroopassa.

Yksistään Saksalle se tietäisi yli 30 miljardin euron lisäystä tavalla, jota maan puolustushallinto ei oman ilmoituksensa mukaan edes pystyisi hallitsemaan. Ja vastaavasti valtavasti lisää markkinoita asejärjestelmien valmistajille myös Amerikassa.

Ainakaan lehdistötilaisuuden perusteella tämä Euroopan lisäaseistus ei ollut presidenttien keskusteluissa esillä, vaikka kiinnostuksen tätä Naton suunnitelmaa kohtaan on pakko olla suuri myös Kremlissä.