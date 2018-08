Yhä selvemmin kolmen koitos

Joel Maisalmi/Arkisto

Pääministerikisan kärkikolmikko: keskustan Juha Sipilä (vas.), kokoomuksen Petteri Orpo ja SDP:n Antti Rinne.

Politiikan syksyyn tuo lisäsähköä vaalivankkureiden virittely kevään eduskuntavaaleihin. Vaalikamppailu näyttää tuoreimman puoluekannatusgallupin valossa yhä selvemmin kolmen koitokselta, sillä perinteiset kolme suurta eli kokoomus, keskusta ja Sdp, ovat tehneet Ylen heinäkuun kannatusmittauksessa pesäeroa pienempiin puolueisiin.

Sdp on pitänyt ykkössijansa (21,25%), ja kuronut lisäkaulaakin toisena tulevaan kokoomukseen (19,8%). Keskusta on kirinyt eniten. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksikön 17,8 prosenttiin, mikä epäilemättä on alavireen jälkeen keskustakentälle helpotus. Lukujen kaunistumista on selitetty niin hyvällä talouskasvulla kuin kesäisillä puheilla aluepolitiikasta ja kotimaisen ruuan tulevaisuudesta.

Kolmannen hallituspuolueen eli sinisten laariin ei ole satanut edes onnistuminen työllisyysaste nostossa 72:een prosenttiin, vaikka puolueella on työministerin salkku. Puolueen kannatus on alle prosentin, mutta sillä on viisi ministeriä.

Vielä viime syyskuussa Vihreät oli kakkossijalla 17,8 prosentin kannatuksella. Nyt se on löytyy sijalta neljä (13,6%). Viimeaikaiset puolueeseen liitetyt kohut eivät tähän tutkimukseen ehtineet juuri edes kunnolla vaikuttamaan.

Vihreät ovat paistatelleet otsikoissa kansanedustajan asumisjärjestelyjen, lainsäädäntösihteerin lentokoneessa tekemän pakkopalautusprotestin ja puheenjohtajan paidattoman homoklubiesiintymisen takia. Myös kaksi perussuomalaista kansanedustajaa ovat puhuttaneet asumisjärjestelyillään. Perussuomalaisten kesäkuussa yli kymmenen prosentin ponnahtanut kannatus hiipui nyt 1,6 prosenttiyksikköä.

Eduskunnan syksyä kuumottaa valtion ensi vuoden talousarvio, mutta etenkin sote-vääntö. Miten valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.), pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja pääoppositiopuolue Sdp:n Antti Rinne syksyn melskeestä selviytyvät, heijastuu suoraan kevään vaaliuurnille ja ratkaisee tulevan pääministerin nimen.

Orpon pitäisi saada ainakin sote-kapinoijat kuriin, Sipilän karistettua mielikuvaa liian kokoomuslaisesta politiikan teosta ja Rinteen pidettyä nyt vihreistä, vasemmistoliitosta ja perussuomalaisista siirtyneet kannattajat tyytyväisenä.

Sinisten tulevaisuuden kannalta on merkitystä, asettuuko ulkoministeri Timo Soini ehdolle. Vaikka Soinin abortinvastaiset puheet kuohuttavatkin, tietää karismaattinen huuliveikko, mikä kansaan puree, jotta edes yksi paikka eduskuntaan irtoaa.

Perussuomalaisten ratsastavat maahanmuuttopolitiikan kiristämisellä, ja kannatus voi hyvinkin kasvaa, jos turvapaikanhakijoiden määrä räjähtää Euroopassa ja Suomessa. Seuraavaan hallitukseen perussuomalaisilla tuskin kuitenkaan on asiaa kesän 2017 tapahtumien jälkeen.

Vihreiden Touko Aallon on puolestaan terhakoiduttava todella tehdäkseen todeksi haaveet seuraavaan hallitukseen pääsystä.