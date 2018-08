Yksi sulka hatusta vielä puuttuu

Joel Maisalmi/Arkisto

Juha Sipilä kehui hallituksensa saavuttaneen liki kaikki keskeiset tavoitteensa. Kestävyysvajetta ei kuitenkaan vielä ole saatu kuriin.

Sopuisa esitys, josta jokainen hallituspuolueen puheenjohtaja voi myös poimia omalle kannattajakunnalleen pieniä, mutta tärkeitä yksityiskohtia kevään vaalikentillä.

Siinä tiivistetysti Juha Sipilän (kesk.) hallituksen viimeinen budjettiesitys, joka julkistettiin keskiviikkona.

Ei esitystä härskiksi vaalibudjetiksi kuitenkaan voi väittää, vaikka valoisa taloustilanne ja työmarkkinajärjestöjen juuri ennen budjettiriihtä päättämä reipas alennus työttömyysvakuutusmaksuun olisi voinut innostaa enempäänkin. Budjettiriihessä tehtiin menolisäyksiä suhteellisen maltillisesti, noin 230 euron edestä.

Suitset olivat asiaa, sillä budjettiesityksen alijäämä on noin 1,5 miljardia, ja sen verran joudutaan ottamaan velkaa.

Maatalous sai odotetusti tukirahaa, Itämeren suojelukin osansa, sijoitussäästötili toteutuu, eikä kokonaisveroaste nouse. Ansiotuloverotusta kevennetään yhteensä 130 miljoonalla eurolla. Painotus on pienituloisissa ja eläkeläisissä. Kansaneläkeindeksin jäädytyksestä kuitenkin pidettiin kiinni, ja luvassa on muun muassa alkoholin, virvoitusjuomien ja lämmityspolttoaineiden hinnankorotuksia.

Yksi suurimpia menolisäyksiä, noin 100 miljoonan euron paketti, kohdistui tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä, kuten osa muistakin lisäyksistä, oli aiemman parsimista. Aiemmin rahoja on leikattu, nyt niitä lisätään. Tämä pätee muun muassa tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä poliisin lisämäärärahoihin.

Kainuulaisia kiinnostavat tietysti tiet. Lisärahoitusta tuli, kun riihessä sovittiin 49 miljoonan euron liikennepaketista, josta 25 miljoonaa osoitetaan tiestön talvikunnossapitoon ja kelirikon hoitamiseen. Yksityistieavustuksiin tuli korotusta. Täsmärahoitus tulee tarpeeseen, ainakin – ja toivottavasti – Kainuuseen.

Jonkinlaista pitemmän tähtäimen liikenneohjelmaa on tulevissa hallitusneuvotteluissa korkea aika alkaa suunnitella, jotta tiestön korjausvelkaa pystytään edes vähän kuromaan kiinni.

Hallitus kehui saavuttaneensa liki kaikki keskeiset tavoitteensa, kun muun muassa työllisyysaste on noussut 72 prosenttiin, velaksi eläminen loppuu 2021, velkasuhde taittuu ja kokonaisveroaste on laskenut kaksi prosenttiyksikköä.

Yksi sulka hatusta kuitenkin puuttuu, ja se on tärkeä. Kestävyysvajetta ei ainakaan vielä ole saatu kuriin. Se edellyttää sote-uudistuksen toteutumista. Sote on nyt eduskunnan käsissä ja lopputulos on, ikävä kyllä, epävarma.