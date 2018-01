Akavan liitot ja Danske Bank laajentavat yhteistyötään – SAK:lla ei samanlaisia viritelmiä

Danske Bank pyrkii laajentamaan markkinaosuuttaan Suomessa yhteistyössä akavalaisten ammattiliittojen kanssa.

Aki Taponen

Danske Bank ja Akavan jäsenjärjestöt laajentavat yhteistyötään asuntolainoihin.

Pankki alkaa tarjota Akavan liittojen jäsenille muun muassa alennusta asuntolainan marginaalista sekä asuntolainaa ilman toimitusmaksua tai järjestelypalkkiota. Myös päivittäisestä pankkiasioinnista saa etuja, niin kauan kuin maksaa asuntolainaa. Yhteistyössä on mukana Akavan 29 liittoa.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n järjestöpäällikkö Eija Harjula sanoo, ettei SAK:ssa ole harkittu samanlaisten etujen hankkimista jäsenille.

– Tällaisia suunnitelmia ei ole ollut enkä näe, että niitä tulisi lähitulevaisuudessa. Meillä on 18 jäsenliittoa, joilla on omia jäsenetujaan. En usko, että tällaista on yksittäisillä jäsenliitoillakaan. Ainakaan tässä laajuudessa sitä ei meillä ole, Harjula sanoo.



Harjulan mukaan SAK:ssa ei ole tullut edes mieleen lähteä neuvottelemaan jäsenilleen etuja pankkipalveluista.

– Siinä on taustalla sellainen ajatus, että jokainen päättäköön itse, minkä pankkiryhmän asiakas on. Meillä ei ole myöskään halua ryhtyä osoittamaan, mikä pankkiryhmä olisi parempi kuin toinen. Se ei ole edunvalvontatyömme peruskiviä, Harjula sanoo.

Myöskään toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ssa ei ole tietoa vastaavanlaisista suunnitelmista. Järjestöpäällikkö Juska Kiviojan mukaan STTK:ssa jäsenliitot huolehtivat itsenäisesti omista eduistaan.

STTK:hon kuuluvalla sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöllä Tehyllä ei ole sopimusta pankkipalveluiden jäseneduista minkään pankkiryhmän kanssa. Järjestöjohtaja Tanu Heikkisen mukaan jäsenet saavat kuitenkin etuja OP-ryhmän vakuutuksista.