Boeing-yhtiön imagotappio on suuri, pörssikurssi sahaa ja korvausvaateita on luvassa – Ei tämä yhtiötä pahasti horjuta

Boeingin 737 Maxit pysyvät toistaiseksi maassa. Lentokiellon pituudeksi asiantuntijat arvelevat joitakin viikkoja tai jopa joitakin kuukausia. Kuva on New Yorkista.

Ilari Tapio

Pekka Mauno

Amerikkalainen Boeing on niin massiivinen yhtiö, että kohun nostattaneiden 737 Maxien ongelmat ja lentokielto eivät riitä syöksemään ilmailujätin pörssikurssia eivätkä markkina-arvoa pitkäaikaiseen pudotukseen. Kyse on pikemminkin turbulenssista eli ilmakuopista.

Tätä mieltä on liikennetekniikan professori, johtaja Jorma Mäntynen WSP Finland Oy:stä.

– Boeingin tuotanto on valtavan iso. Ei tämä yhtiötä pahasti horjuta. Tilanne tasoittuu jollakin aikavälillä, Mäntynen arvioi.

Professori muistuttaa myös, että vaikka Boeingilla on tilauskirjassaan lähes 4 700 Max-konetta, käytössä niitä on vasta 371. Valtaosa niistä on amerikkalaisyhtiöillä.

– Kovin massiivisesta konemäärästä ei siis ole kyse. Suhteellista etua lentokiellosta koituu kuitenkin yhtiöille, joilla ei tätä konetta ole lainkaan, Mäntynen toteaa.

”Imagotappio on valtava”

Vaikka kauaskantoiset vaikutukset jäisivät vähäisiksi, lyhyellä aikavälillä 737 Maxien turvallisuuskohu on jo koetellut Boeingia.

Yhtiön osake oli pahimmillaan 12 prosenttia miinuksella. Yhdysvaltalaisen sijoituslehti Barron’sin mukaan Boeingin markkina-arvosta on puolestaan kadonnut noin 29 miljardia dollaria. Se on noin 25 miljardia euroa.

Kurssi kääntyi New Yorkin pörssissä kuitenkin lievään nousuun jo USA:n lentokiellon jälkeen keskiviikkona, ja romahduksesta huolimatta se on yhä 15 prosenttia korkeammalla kuin vuoden alussa.

– Imagotappio on silti valtava. Kyse on äärimmäisen turvallisuuskontrollin alasta, Jorma Mäntynen sanoo.

– Ala on myös sensitiivinen. Tyypillistä on, että tilauksia aletaan tällaisissa tilanteissa perua.

Oma lukunsa ovat korvaukset, joita Max-koneilla lentävät yhtiöt Boeingilta todennäköisesti vaativat. Mäntysen mukaan korvausasiat riippuvat sopimuksista, joita lentoyhtiöt ovat valmistajan kanssa tehneet.

– Aikamoisista summista varmasti kuitenkin puhutaan, Mäntynen arvelee.

Ainakin Norwegian on jo ehtinyt vaatia Boeingilta täysimääräisiä korvauksia kaikista vahingoista. Kyse saattaa olla jopa miljoonan euron tappioista päivässä.

Suuriin talousvaikeuksiin muutenkin ajautuneelle Norwegianille Boeing-ongelma on vakava takaisku. Sen laivastoon kuuluu 18 Max-konetta.

Maxia pidettiin putoamattomana

Korvausvaatimusten kynnyskysymys on näyttö.

Aiemmin Boeingilla oli ongelmia myös Dreamliner-koneidensa kanssa, mutta tällöin vian syy oli selvä, ja vika korjattiin. Nyt kahteen turmaan Indonesiassa ja Etiopiassa johtaneiden onnettomuuksien syy tai syyt eivät ole yhtä yksiselitteiset.

– Tämä vika on toistaiseksi vielä oletusten varassa, joskin vahvojen sellaisten, Jorma Mäntynen korostaa.

Hänen mukaansa Max-mallia pidettiin putoamattomana niin kuin Titanicia pidettiin uppoamattomana.

Uusi 737 syntyi kovalla kiireellä vastavetona alan toisen suuren toimijan, eurooppalaisen Airbusin A320:lle. Siksi Boeing päätti ottaa päivitettäväksi vanhan konseptin. Malliin asennettiin MCAS-automaatio, jota arvellaan turmien ja vaaratilanteiden aiheuttajaksi. Sakkaamisen estämiseksi se laskee koneen nokkaa automaattisesti silloin, kun nokka nousee liikaa.