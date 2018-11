Etujärjestöt: Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palvelualalle

Joel Maisalmi

Vienti tuo Suomeen paljon työpaikkoja.

STT, OLLI KUIVANIEMI

Helsinki

Vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti lähemmäs puolet Suomen bruttokansantuotteesta, lasketaan vientiteollisuuden etujärjestöjen toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä.

Suomen talouden vientivetoisuus on aiemminkin ollut tiedossa. Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas sanoo, että nyt on laajasti selvitetty vientiteollisuuden suoria ja välillisiä vaikutuksia talouteen kokonaisuutena. Finanssikriisi ja sen jälkeiset mainingit nirhaisivat Suomesta pois merkittävän siivun teollisuuden tuotantoa, mutta Palokangas muistuttaa koko talouden kyykänneen samaan aikaan. Teollisuuden rooli taloudessa on kuitenkin edelleen merkittävä.

– Yhteiskunnassa pohditaan paljon arvonlisän merkitystä, puhutaan palveluista ja teollisuudesta. Meidän tuntumamme on, että ne tahtoo kaikki mennä aina sekaisin. Myös poliitikot eivät välttämättä ole kärryillä siitä, mikä se vientiteollisuuden yhteiskunnallinen merkitys edelleen on, Palokangas sanoo.

Vientiteollisuus työllistää suoraan noin 470 000 ihmistä

Välilliset vaikutukset voi nähdä monella tapaa. Palokankaan mukaan nyt tehdyssä selvityksessä välillisiä vaikutuksia on laskettu kansainvälisten standardien mukaisesti. Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteen arvonlisäyksestä. Tämä sisältää vientiyritysten suoran vaikutuksen, välillisen vaikutuksen muihin toimialoihin sekä vientiyritysten tuoman lisän yksityiseen kulutukseen ja sitä kautta kansantalouteen.

Vientiteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 470 000 ihmistä, mutta selvityksessä lasketaan välillisten vaikutusten ansiosta työtä syntyvän kaikkiaan lähes 1,1 miljoonalle ihmiselle. Palokangas sanoo, että jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa.

Tiedot perustuvat selvitykseen, jonka KPMG laati Teknologiateollisuuden, Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden etujärjestöjen toimeksiannosta.