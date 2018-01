Herkusta aiotaan S-ryhmälle lippulaivaa – Kilpailijat eivät ole huolissaan

Omistajanvaihdoksen myötä Stockmannin Herkku-myymälöissä vilahteli kassoilla S-ryhmän vihreä bonuskortti.

Siiri Welling

Stockmannin Herkku-kaupoista ei näy ulkopuolelle, että omistaja olisi juuri vaihtunut. Konkreettisin huomio on, että keskiviikosta alkaen Herkuista sai bonusta S-ryhmän vihreällä kortilla Stockmannin kanta-asiakaskortin lisäksi.

– Nyt vuodenvaihteessa on keskitytty siihen, että saadaan järjestelmä toimimaan ja ollaan rauhoitettu myymälä muilta muutoksilta, kertoo S-ryhmän vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

Herkut jatkavat Stockmann-tavaratalojen yhteydessä normaalisti. Tarkoitus on pitää kiinni hyvistä tuotteista. Asiakkaille omistajanvaihdos näkyi keskiviikkona jo yli sadan tuotteen hintojen laskemisella.

Muutoksia voi olla luvassa vielä kuluvan vuoden aikana. S-ryhmä on luvannut järjestää keväällä asiakkaiden kuuntelu- ja keskustelutapahtumia. Niihin kutsutaan asiakkaita henkilökohtaisesti, mutta myös kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin. Tarkoituksena on, että Herkku kehittyisi eurooppalaiseksi huipputason kaupaksi ja S-ryhmän lippulaivakaupaksi.

S-ryhmän markkinaosuus vahvistuu Helsingissä, Tapiolassa ja Tampereella, ja ylittää 40 prosentin rajan kaikilla muilla markkinoilla paitsi Turussa. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa Stockmannien läheisyydestä löytyy jo nyt muutamia S-ryhmän kauppoja, mutta Alarodun mukaan näiden kauppojen rooli tulee tuskin muuttumaan.

– Herkku-kaupat tulevat eroamaan valikoimiltaan kaikista myymälöistä mitä meillä on ja nämä myymälät täydentävät toisiaan. Uskotaan siihen, että Herkusta löydettyjä oppeja voidaan kuljettaa muihinkin myymälöihin, toteaa Alarotu.

Lidlistä Herkulle toivotetaan onnea ja menestystä. Kilpailuun Lidl vastaa edullisella ostoskorilla ja laadukkaalla kotimaisella ja kansainvälisellä valikoimalla, sekä toivoo voivansa kasvattaa myymäläverkostoaan.

– Uskomme, että nykyaikainen fiksu kuluttaja osaa viime kädessä itse ratkaista ja äänestää lompakollaan, mitä hän haluaa, sanoo Lidl Suomen toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Keskokaan ei pidä Herkkua suurena kilpailijana.

– Tietysti ollaan nöyriä. Markkinakokonaisuutena Herkku on aika pieni ja painottuu ennen kaikkea Helsinki-Turku-Tampere -akselille. Näillä markkinoilla meillä on vastassa erittäin korkeatasoisia K-ruokakauppoja, joilla on hyvä myynninkehitys ja vauhti päällä, toteaa Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli.

Kesko on jo muutaman vuoden ajan investoinut voimakkaasti kauppapaikan verkoston laadun ja palvelun parantamiseen sekä konseptiuudistuksiin. Taustalla on ollut uusi markkinatrendi, niin sanottu hybridikuluttaja. Akselin mukaan noin puolet suomalaisista on hybridikuluttajia, joille muu kuin hinta ovat ykköstekijöitä.

– Samalla sellainen kuluttaja, joka hakee selkeästi premiumia, voi todessa toisessa tuotekategoriassa, että hinta on suurin tekijä, ja valitsee silloin vaikka pastoista sen edullisimman. Vanhakantainen ajattelu, että kaikki on premiumia tai vain edullisuuden hakemista, ei ole totta.