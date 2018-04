Iltalehden Erkki Meriluoto siirtyy Seuran päätoimittajaksi

STT

Helsinki

Seura-lehden päätoimittajaksi on nimitetty Erkki Meriluoto, kertoo

Otavamedia.

Varsinaisesti Meriluodosta tulee Seura-perheen päätoimittaja, eli hän saa Seuran ohella luotsattavakseen muitakin aikakauslehtiä, kuten Kotilääkärin ja Vivan.

Meriluoto siirtyy tehtävään Iltalehdestä, jossa hän on työskennellyt 14 vuotta. Viimeksi hän on toiminut julkaisupäällikön tehtävässä, jossa hän on muun muassa vetänyt iltapäivälehden muutosta monikanavaiseksi palveluksi.

Otavamedian mukaan Meriluoto aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa. Nykyinen päätoimittaja jää eläkkeelle syyskuun alussa.