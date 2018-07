Lentomatkustajien määrä on suuressa kasvussa ympäri Suomea

MATTI MATIKAINEN/Iltalehden arkisto

Selvästi vilkkain lentokenttä Suomessa on vähemmän yllättävästi Helsinki-Vantaa, jonka kautta kulki alkuvuoden aikana 10,1 miljoonaa lentomatkustajaa.

STT, Tapio Pellinen

Lentomatkustajien määrä suomalaisilla lentokentillä on tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla kasvanut jo 12,3 miljoonaan, kertoo Finavia. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajasta on tullut lähes 12 prosenttia eli 1,3 miljoonaa matkustajaa.

Matkustajien lisäksi myös lentojen määrä on selvästi kasvussa: lentokoneita suhasi Suomeen yli 15 500, mikä on 8,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Suosituimmat lentokohteet ovat yhä Ruotsi ja Saksa.

Selvästi vilkkain lentokenttä Suomessa on vähemmän yllättävästi Helsinki-Vantaa, jonka kautta kulki alkuvuoden aikana 10,1 miljoonaa lentomatkustajaa.

– Odotamme, että Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvu jatkuu ja ennustamme tälle vuodelle 21 miljoonan matkustajan rajan rikkoutumista, kertoo lentoasemasta vastaava johtaja Joni Sundelin tiedotteessa.

Koko viime vuoden aikana Finavian kenttien kautta kulki 22,7 miljoonaa matkustajaa.

Toiseksi eniten matkustajia tänä vuonna on ollut Oulussa, jonka lentokenttää käytti 556 000 matkustajaa. Oulussa kansainvälisten matkustajien määrä kasvoi huimat 44 prosenttia 52 000 matkustajaan.

Viidestä vilkkaimmasta kentästä Oulu, Rovaniemi ja Kittilä sijaitsevat Pohjois-Suomessa, ja selvästi suurin osa niiden liikenteestä muodostuu kotimaan lennoista. Sen sijaan viidentenä tulevassa Turussa 70 prosenttia matkustajista on kansainvälisillä lennoilla.

Kenttien kärkiviisikosta pienintä kasvu oli Rovaniemellä, jossa matkustajamäärät kasvoivat 10 prosenttia. Finavian lentoasemaverkoston johtajan Jani Jolkkosen mukaan yksi kasvua vaikeuttanut asia on terminaalin liian pieni koko.

– Rovaniemi on yksi pääkentistämme maakunnissa ja varsinkin pohjoisessa, ja se on yksi niistä paikoista, joihin Finavia on investoimassa lisää. Rovaniemen terminaalia tullaan laajentamaan 75 prosenttia, koska se on pitkällä aikavälillä yksi kasvukentistämme, Jolkkonen sanoo.